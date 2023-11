En el total de establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Ibagué, el sector comercio participa con un 82 por ciento.

Efraín Valencia, gerente del centro comercial La Estación y presidente del Comité de Gremios del Tolima, indicó que 2023 ha sido un año difícil para el comercio local.

Frente a ese balance, el ejecutivo afirmó que el sector tiene grandes expectativas frente a los resultados que se pueden obtener con el Black Friday y el Black Weekend, los cuales se llevan a cabo este fin de semana en la capital del Tolima.

Se trata de jornadas que traen grandes descuentos en el comercio tradicional y en línea y en los que el volumen de ventas se incrementa de manera considerable.

Además, explicó Valencia, se trata de las primeras jornadas masivas antes de la llegada de la temporada decembrina, en la cual el comercio ibaguereño podría ponerse al día luego de varios meses complejos y difíciles.

Añadió que “hay una expectativa gigante con la temporada de fin de año” porque normalmente entre el 30 y el 40 por ciento de las ventas del año se efectúan durante ese periodo.

“Casi que podemos decir que con lo que suceda en este fin de año se podrá determinar si pasamos o no el año. Eso es como semejándolo en temas del colegio, que usted no le ha ido bien en el resto del año y en el examen final va a saber si lo pasa o no, porque el año ha sido muy duro.

“Vemos cómo el comercio en el último trimestre que reportó el Dane viene con una cifra negativa, entonces no estamos ajenos a lo que está sucediendo a nivel nacional”, explicó el líder gremial.