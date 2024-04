Nequi, la popular plataforma de servicios financieros en Colombia, ha anunciado una suspensión temporal de su servicio para realizar mejoras en su plataforma.

Este anuncio ha generado un gran impacto entre los usuarios, ya que Nequi se ha convertido en una herramienta fundamental en el día a día de muchos colombianos, facilitando las transacciones y el movimiento de dinero.



La entidad informó que llevará a cabo una actualización el próximo 8 de abril, lo que implicará la suspensión temporal del servicio durante unas horas. Durante este período, que comprenderá desde la 1:00 hasta las 3:00 de la madrugada, los usuarios no podrán realizar operaciones como enviar dinero o retirar fondos de cajeros automáticos.

"El lunes 8 de abril, entre la 1:30 a.m. y las 3:30 a.m., llevaremos a cabo una actualización en nuestra App y no estará disponible para su uso. Trabajamos para acompañarte en la gestión de tu dinero #ATuRitmo. Por eso, estas actividades nos ayudan a mejorar para ti", explicó la aplicación en un comunicado.

Aunque la actualización está programada para un momento en el que se espera una menor cantidad de usuarios activos en la plataforma, algunos han expresado su descontento debido a las caídas frecuentes de la aplicación. Sin embargo, Nequi ha asegurado que estas mejoras están destinadas a proporcionar una experiencia más fluida y eficiente a sus usuarios.