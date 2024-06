“Tenemos un problema serio de productividad en América Latina”: Díaz Granados

Este martes inició oficialmente el VII Congreso Iberoamericano de Ceapi en Cartagena, presidido por el empresario Jaime Gilinski Bacal, que también participó en el primero panel del evento.

Junto a él estuvo el presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, quien habló sobre los retos que tiene América Latina para seguir creciendo.

"Tenemos un problema serio de productividad en América Latina. Es una región que produce un tercio de lo que produce Estados Unidos. También tenemos un problema de confianza en las instituciones, que es prácticamente un retroceso. Y hay un factor que nos está afectando mucho, que es la seguridad", dijo Díaz Granados en el conversatorio 'Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad'.

Díaz Granados también habló de los 'Ninis' y la importancia de reincorporarlos al mercado laboral para incentivar la productividad.

"Nos interesa darle esperanza a los jóvenes. Tenemos 30 millones en América Latina que ni estudian ni trabajan y ese es el déficit de esperanza que tiene la región. Tenemos 3 millones de esos jóvenes 'Ninis' en Colombia y necesitamos, rápidamente, tomarlos y traerlos y ponerlos a producir. Ya sea para que inicien sus empresas o se vinculen a emprendimientos existentes", agregó el presidente de CAF.

El dirigente del banco de desarrollo dijo que casi 30% de los jóvenes que se gradúan en Colombia no encuentran trabajo. "Si no hubieran ido a la universidad, habrían hecho un mejor negocio, no hubieran gastado cinco años de su vida, ni haberse endeudado o a sus padres", aseguró.

A su turno, Jaime Gilinski se refirió al interés que tiene el mundo en Colombia y puso como referencia su reciente negocio en el que compró Nutresa con apoyo de inversionistas de Medio Oriente.

"La operación de Nutresa fue una operación larga y difícil. Pero sí hay las oportunidades, hay que buscarlas y ‘maletear’. Pasé muchos meses y semanas en Abu Dabi en los últimos tres meses. Pero la oportunidad está y hay que seguir insistiendo", señaló el empresario.

Gilinski aseguró que hay mucho interés en América Latina porque los países de la región, incluyendo a Colombia, tienen energía, agua, tierra.

"Esas son cosas que muchos de los Emiratos y de los países de esa parte del mundo no tienen. Nuestros países son productores de alimentos. Eso es algo que el mundo necesita y la oportunidad existe", aseguró el presidente del Grupo Gilinski.