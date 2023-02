Conozca las 4 principales ventajas en el uso y las transacciones con criptomonedas

La popularidad y el boom alcanzados por las criptomonedas en todo el mundo durante los últimos años ha hecho que millones de personas busquen alternativas para el uso e inversión en este tipo de activos. Por lo que algunas preguntas recurrentes son: ¿qué ventajas tiene el uso de de los criptoactivos?, ¿qué riesgos se podrían evitar al utilizarlas?

Colombia no es ajena a las condiciones financieras que vive el mundo y por ello registra actualmente altos niveles de inflación y elevadas tasas de interés para créditos y préstamos en general. A la par con esto, el 65,4% de los colombianos encuestados por Coinspaid en 2022 estarían dispuestos a utilizar las monedas virtuales como forma de pago en algunos comercios físicos. Una cifra que podría aumentar si las condiciones de seguridad sean cada vez más fuertes y la confianza inversionista del país también se fortalezca.

Además, en el país, la penetración de billeteras digitales está creciendo a pasos agigantados. Estas plataformas se están transformando en súper aplicaciones, que habilitan pagos de transporte público, reciben códigos QR, pagos de facturas y recargas móviles, remesas internacionales y, desde luego, transacciones con criptomonedas, entre otras operaciones.

Frente a esto, Coinspaid, plataforma líder de pago con criptomonedas a nivel mundial, entrega estas 4 ventajas en el uso y las transacciones con criptomonedas durante 2023:

1.Son clave para mitigar la inflación

Para los analistas de mercado, las criptomonedas serán clave en 2023 para contrarrestar la inflación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación cerró en 2022 en 13,12%, la más alta del siglo en Colombia poniendo en jaque a los inversionistas. Ante esta incertidumbre, usuarios e inversores buscan nuevas formas de resguardar el dinero, refugiarse de la volatilidad del dólar y verse fuertes ante las altas tasas de interés. Las criptomonedas son un activo que blindan a los usuarios frente a estas coyunturas, evitando pérdidas en el valor de sus inversiones a mediano y largo plazo.

2.Permiten descentralizar el manejo del dinero

Hoy en día, gran parte de la población tiene una cuenta bancaria. Obligados o no, los usuarios del sistema financiero actual le dejan el dinero a un intermediario para sincronizarse con la dinámica económica actual. Algo que han aprovechado los bancos para monopolizar transacciones y pagos y hacer inversiones privadas con el dinero de los ahorradores. Pero a través de las criptomonedas cada habitante del planeta puede ser su propio banco. Con la tecnología blockchain cualquier persona puede almacenar criptomonedas en su ordenador, smartphone o incluso en un papel, y no solo eso, si no que puede realizar pagos y recibirlos sin intermediarios y de una forma segura y ágil.

3.Abren oportunidades de invertir en distintos sectores

Las criptomonedas llegaron para quedarse y desde hace varios años hacen parte de las conversaciones, debates y eventos sobre finanzas e inversiones, cada vez con mayor regularidad. En este momento países enteros están adaptando sus sistemas de pago para recibirlas, hacer la conversión e impulsar las transacciones tal y como sucede con el ecosistema de Coinspaid. Además, los especialistas en blockchain no dudan en señalar que las criptomonedas están cambiando el mundo como lo cambió el Internet, la diferencia es que ganan terreno un ritmo mayor de aceptación y adaptabilidad y para ello los inversionistas de hoy, sin importar la edad, no solo preguntan qué son y cómo funciona las criptomonedas, sino cuáles son los pasos para invertir en ellas.

4.Son alternativa de ahorro y compra de tecnología

Cada día son más las criptomonedas que generan seguridad en los inversionistas porque su política monetaria es inmutable y ya está predefinida de antemano. Por esta misma razón, son bastante “resistentes” a la depreciación natural que tiene el dinero u otros activos fijos. De hecho, en algunos países las criptomonedas suponen una alternativa segura contra este fenómeno ya que hasta ahora no existía ninguna fórmula alternativa. En el caso colombiano, según datos de Coinspaid, el 31,2% de los colombianos estaría dispuesto a ahorrar en criptomonedas para comprar especialmente productos electrónicos como ordenadores o teléfonos.

