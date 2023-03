El crecimiento de la industria capilar en Colombia: inversión, empleo y expansión

La caída del cabello es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo, y Colombia no es la excepción. En los últimos años, este tema ha tomado mucha fuerza en el país, convirtiéndose en un sector creciente que genera una gran cantidad de trabajo e inversión, con un impacto significativo en otras industrias como la moda.

Según la Academia Estadounidense de Dermatología, aproximadamente el 80% de los hombres y el 50% de las mujeres experimentan pérdida de cabello en algún momento de sus vidas, lo que puede afectar su autoestima y calidad de vida. En una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Alopecia Areata en EE.UU., 47% de las personas con pérdida de cabello reportaron sentirse avergonzadas y 63% dijeron que su autoestima había disminuido. Algunas de las causas más comunes generalmente obedecen a factores genéticos, envejecimiento, desequilibrios hormonales, enfermedades autoinmunitarias, estrés, uso de ciertos medicamentos o factores ambientales como la contaminación y la exposición al sol.

Para abordar esta problemática, se ha generado un sector en auge en Colombia que brinda soluciones a los millones de colombianos que las necesitan. En 2021 el sector Cosmético y de Belleza alcanzó un valor de $9,49 billones, lo que representa un crecimiento del 3,8%, frente a los 9,14 billones en 2020. Según datos obtenidos por Euromonitor, las tres subcategorías que jalonaron la industria fueron fragancias, cuidado del cabello y aseo del hombre, que representaron un 50% de la categoría, sumando alrededor de $4,9 billones. En este caso, el cuidado del cabello, contó con una participación del 16%, equivalentes a $1,58 billones. Esto ha contribuido a que haya una gran cantidad de empleos relacionados con esta materia.

Según cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del Dane, en el tercer trimestre de 2021 se registraron 2,3 millones de personas ocupadas en actividades de belleza, cuidado personal y peluquería en Colombia, lo que representa un aumento del 12,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, este sector ha generado importantes inversiones en el país. Según datos de Invest in Bogotá, la industria de la salud y el bienestar en Colombia recibió más de US$48 millones en inversión extranjera directa entre 2010 y 2020. Lo que incluye clínicas y centros de estética que brindan servicios relacionados con la caída del cabello.

En respuesta a la creciente demanda de servicios relacionados con la caída del cabello, Mediarte ha establecido una estrategia de expansión para poder atender a un público cada vez mayor. "Sabemos que la atención no siempre es la adecuada para todas las personas que acuden a nosotros con su problemática, y por eso nos hemos enfocado en crecer para poder brindar una atención de calidad a todos los que la necesiten", dijo la clínica capilar.

Medellín siempre ha sido un epicentro de la estética en Colombia y ha avanzado mucho en el turismo de salud. En particular, cuenta con un clúster de servicios de medicina y odontología que agremia a 24 empresas con relaciones comerciales. En el último año, los procedimientos médicos realizados por el clúster de salud de esta ciudad a pacientes internacionales han representado una facturación mayor a los $31.980 millones, de los cuales el 7% corresponden a tratamientos estéticos ($2.238.600). Esto posiciona a Medellín por encima de la mayoría de ciudades del país en la prestación de servicios de salud, especialmente para este público en particular.



Sin embargo, Bogotá no se queda atrás y también cuenta con una amplia oferta de clínicas y centros de estética que ofrecen diversos tratamientos, incluyendo los servicios para el cabello. La Clínica Capilar Mediarte es un ejemplo de ello, con tecnología de última generación y un equipo altamente capacitado en la restauración capilar.

Migración Colombia registró la entrada de 9.002 personas que visitaron el país en 2021 por motivos de salud, de las cuales una tercera parte arribaron a la capital. Estos datos la posicionan como uno de los principales destinos de salud en América Latina y como otra de las opciones más atractivas para quienes buscan una combinación de turismo y servicios estéticos/médicos de alta calidad, con costos más bajos que en otros mercados.

Según ProColombia el país tiene entre sus perspectivas atraer al menos 2.8 millones de turistas de salud, los cuales generarán ingresos por al menos US$6.300 millones en el año 2032.

“No queremos sacrificar la calidad de atención que ofrecemos, sino que buscamos mejorar nuestros estándares aún más. Además, queremos incorporar nuevas tecnologías para ampliar nuestro portafolio de servicios y ofrecer múltiples alternativas de tratamiento para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes”, agregó la entidad.

Implantes capilares: una opción popular para tratar la pérdida de cabello

Los implantes capilares son un procedimiento quirúrgico en el que se extraen folículos capilares de una parte del cuero cabelludo y se trasplantan a otra área donde se necesita más cabello. El proceso es muy detallado y minucioso, pero los resultados pueden ser muy satisfactorios para ayudar a las personas a recuperar la densidad y el volumen del cabello perdido, lo que puede mejorar su autoestima y confianza en sí mismos.

En Colombia, los implantes capilares son una opción cada vez más popular para aquellos que luchan contra la pérdida de cabello. Los pacientes pueden encontrar clínicas y cirujanos especializados en trasplantes capilares en varias ciudades del país, como Mediarte en Medellín. Allí, los profesionales tienen acceso a las últimas técnicas y tecnologías para realizar el procedimiento con la mayor precisión y eficacia posible.

“Nuestros procedimientos se llevan a cabo con avanzados equipos de microcirugía, nos fijamos en cada detalle con miras a satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida”, señaló Mediarte.

Hay varias opciones disponibles en el mercado, pero el método más común es la técnica de extracción de unidades foliculares (FUE). En este método, los folículos pilosos se obtienen uno por uno de la parte posterior de la cabeza y luego se implantan en las zonas afectadas por la pérdida de cabello. Los resultados de esta técnica son completamente naturales y duraderos, lo que significa que el cabello trasplantado crecerá y se verá como el cabello natural del paciente durante toda su vida.

Además de los implantes capilares, existen otros tratamientos disponibles para prevenir y tratar la caída del cabello. Estos incluyen medicamentos, suplementos, plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar, entre otros.

Es importante destacar que, aunque los trasplantes capilares y otros tratamientos pueden ser efectivos para tratar la pérdida de cabello, no todos los pacientes son buenos candidatos para estos procedimientos. Por este motivo, es importante que los pacientes consulten con un profesional de la salud antes de decidirse por algunas de estas opciones.