El futuro científico de la esmeralda colombiana, se estudia en el país

Con una inversión que superó los 2 millones de dólares en equipos de última generación, el país hoy cuenta con el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda (CDTEC) epicentro del estudio gemológico y perfeccionamiento de técnicas que agreguen valor a la esmeralda colombiana, por ejemplo, la talla. Este laboratorio, conocido como GEMLAB CDTEC, es reconocido en Latinoamérica y en el mundo como uno de los laboratorios más avanzados en certificación e investigación de piedras preciosas.

Si usted quisiera determinar la autenticidad de un diamante, una esmeralda, un zafiro o un rubí, este laboratorio certifica su gema, la identifica plenamente y en el caso de algunas piedras como la esmeralda, podría incluso decirle si es colombiana o no y de qué región del país es. “Gracias a años de investigación, hoy logramos con una exactitud del 98% determinar el origen nacional de una esmeralda. Con esta determinación de origen, en CDTEC, incluso podemos determinar con un 92% de exactitud si proviene de una de las dos principales áreas productoras Cinturón Esmeraldífero Oriental u Occidental. Y avanzamos en un detalle del 85% de exactitud sobre la determinación del distrito minero, por ejemplo, Muzo o Chivor”, subrayó Javier G. Toloza, director del laboratorio.

Esto es revolucionario, ya que este dato resulta lo suficientemente relevante para cuantificar el valor de una esmeralda nacional en mercados internacionales, su origen es determinante en su valor comercial. “No es lo mismo una esmeralda colombiana que otra brasilera o zambiana. Nuestra gema es generalmente un 40% más costosa que cualquier otra esmeralda, lo que posiciona al país, como el productor más importante en márgenes de venta del mundo”, resaltó Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas.

Así, en el 2023, por ejemplo, la casa de lujo Tiffany & Co, anunció como una de sus compras más importantes del año la adquisición de la esmeralda Muzo de talla esmeralda, con un peso de casi 11 quilates, descrita como “extremadamente rara”. Es excepcional no sólo por su color, sino también por su extraordinaria claridad: la piedra no tiene fisuras de ningún tipo y sólo inclusiones microscópicas características de las piedras del municipio Muzo, Boyacá, fue comercializada por Compañías Muzo Colombia.

“Desde el punto de vista científico las esmeraldas colombianas resultan ser más apetecidas porque sus condiciones de formación son extraordinarias, la formación de esmeraldas en cualquier parte del mundo es un hecho extraño porque los elementos que la componen no tienen una afinidad entre ellos, el que se formen en las condiciones de las colombianas es más extraño aun, esto se traduce en lo que conocemos como su particular firma o huella geoquímica, es decir, sus componentes forman una estructura cristalográfica tan especial que por esta razón pueden tener una buena claridad, un color más balanceado y bello, además de excelentes tamaños, entre otros.”, anotó Toloza.

CDTEC se destaca como la única institución en Colombia y la región con el capital humano y los equipos necesarios para generar reportes gemológicos de alta calidad, certificación de piedras preciosas, especialización de gemólogos y otros profesionales, además, del acompañamiento a empresas del sector esmeraldífero y joyero, generando capacidades tecnológicas a través del mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad. Un proyecto que nació gracias al esfuerzo conjunto de Proexport, Ingeominas, Aprecol, Asocoesmeral, Acodes y FEDESMERALDAS, este centro ha contribuido significativamente a la tecnificación del mercado de la esmeralda nacional y al mejoramiento de su producción, transformación, certificación y comercialización.