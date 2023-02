Bomberos en emergencia: piden garantías en concurso de méritos

Contenido Exclusivo

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Ibagué se sumó a la jornada nacional en la que se busca brindar apoyo a quienes están en provisionalidad.



Ante la eventualidad que 17 bomberos oficiales de Ibagué vean en el limbo su estabilidad laboral, el Cuerpo de Bomberos de Ibagué realizó un plantón, que se sumo al convocado a nivel nacional, en donde se piden garantías en un concurso de méritos en el que se pretende hacer la selección de los funcionarios en carrera administrativa.

De acuerdo con lo denunciado por el grupo de rescatistas, el concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) no tendría en cuenta los años de carrera, experiencia y lesiones que han sufrido estos bomberos en provisionalidad, varios de ellos con más de 10 años de trabajo atendiendo emergencias en la capital del Tolima.

Jhonny Alexander Yepes Robayo, uno de los bomberos afectados, explicó que el personal del Cuerpo de Bomberos que está en provisionalidad, que a nivel nacional suman más de 800 personas, lo que pretende es que el concurso se realice, pero que tenga en consideración a quienes llevan varios años en la labor.

“Nos estamos manifestando con el cuerpo oficial de bomberos de Ibagué, adscrito a la Alcaldía. En este momento estamos haciendo una exigencia al Gobierno nacional, y es que por favor nos pasen a un régimen especial en el tema de concurso. Los puestos en provisionalidad deben someterse a un concurso de méritos a cargo de la Cnsc, pero este concurso que se está haciendo para nosotros este año, no está brindando las garantías para que quienes llevamos 10, 11 o 15 años en el servicio y no tiene en cuenta la antigüedad, idoneidad y capacitación”, dijo el bombero.

Y añadió, “La Cnsc dice que para ser bombero debes tener 18 años, tener licencia de conducción, situación militar definida y no tener antecedentes de ningún tipo, no más; si no se cuenta con capacitación durante el proceso de evaluación se brinda un ‘curso concurso’ que llaman ellos, dura 80 horas y le está diciendo a la persona que no tiene conocimientos bomberiles que en 80 horas se forma como bombero”.

Yepes Robayo sostuvo que el Ministerio del Interior, en el proceso de profesionalización, le exige al personal ser técnicos y por eso todos los bomberos que trabajan actualmente, o son técnicos en la atención de emergencias o técnicos laborales, por lo que no entienden la poca exigencia de la comisión, “nos exigen ser técnicos para una cosa, pero para otras no es válido, por ejemplo, para la asignación salarial, en la Administración municipal estamos en el rango salarial de nivel asistencial, el más bajo”.

El bombero acotó que de los 40 funcionarios en el Cuerpo de Bomberos, 17 están en provisionalidad; todos ya llevan más de cinco años ejerciendo, varios están capacitados internacionalmente, hay cinco instructores avalados por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, otros más tienen diferentes especializaciones en temas de rescate y atención de emergencias.

Al respecto, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo, indicó que desde la Administración municipal se les está brindando el apoyo, “ellos quieren que ojalá la experiencia sea ponderada en mayor valor en la calificación, en este momento solo se tiene en cuenta un 20 %, más un 60 % que tiene que ver con una evaluación escrita, el alcalde se pronunció y nos ha pedido que respaldemos a nuestros héroes, porque no solo tiene la experiencia, sino que han servido al Municipio”, explicó.

Alcalde hace llamado a la nación

Tras la manifestación, el alcalde Andrés Hurtado se pronunció a través de Twitter en donde se mostró solidario con la situación del Cuerpo de Bomberos por la incertidumbre laboral en la que se encuentran e hizo un llamado para que existan alternativas para los funcionarios que llevan varios años en servicio.

“Respaldamos y compartimos las preocupaciones de nuestro Cuerpo de Bomberos frente al concurso para proveer nombramientos en carrera administrativa y así abolir los cargos en provisionalidad que tiene la institución”.

Y añadió, “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional ya que este concurso estaría poniendo en riesgo la continuidad de nuestros héroes que se han formado a lo largo de muchos años para salvar la vida de los ciudadanos.

“Sabemos que al adelantar este proceso, se permite que personas de otras partes del país puedan ocupar sus cargos y así esté abierta la posibilidad de dejar sin empleo ni sustento a los ibaguereños, a los de acá”.

Datos

- Ibagué es el único municipio del Tolima que cuenta con un Cuerpo Oficial de Bomberos.

- 40 bomberos prestan sus servicios en la capital tolimense.

- Según los bomberos, el concurso de la Cnsc está en etapa de divulgación y ya se subieron acuerdos y profesiogramas.

