Estudiantes tomaron las vías de hecho: persiste la pesadilla por los colegios Ffie

Los estudiantes volvieron a tomar vías de hecho para exigir celeridad en la entrega de sus colegios que están en manos del Gobierno nacional.

Tomar las vías de hecho para exigir el cumplimiento de derechos básicos ya se volvió parte del panorama en Ibagué, al igual que en el 2022, varios estudiantes han salido a las calles para pedir garantías en la calidad de su educación. En su gran mayoría las quejas se desprenden de la ausencia de infraestructura educativa, ayer fue el turno de los estudiantes de la I.E. Darío Echadía Olaya, quienes alegaron sentirse inconformes por la manera en que están recibiendo clases.

Con pancartas y arengas, estudiantes acompañados de varios padres de familia, llegaron hasta las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué para exigir claridad en la entrega de su colegio, según indicaron, ante la no disponibilidad de su plantel educativo, están distribuidos en tres sedes provisionales que no ofrecen condiciones para recibir clases, en un solo salón estarían viendo clases dos cursos, unos 50 alumnos, y están usando el parque del Mohan, aledaño a la zona, para tomar las clases de educación física, espacio que no siempre está disponible y que según ellos los expone a riesgos.

Aseguran además que hay pocas unidades sanitarias y que un solo baño lo pueden estar usando unos 100 estudiantes, “estamos cansados, llevamos un año exigiendo nuestro colegio. En este momento hay más de 50 estudiantes en un salón, cuando solo pueden estar 25. En un solo baño entran más de 100 personas, no podemos más, estamos cansados, para tener educación física nos toca salir de nuestra institución. Necesitamos algo, una planta que sea nuestra y que podamos utilizar”, expresó María de los Angeles Morales.

En cuentas del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie), luego de que hace un mes entregara un nuevo cronograma de avance de obra, está previsto que la I.E. Darío Echandía Olaya se entregue el próximo 30 de abril. Por los retrasos el contratista ya habría tenido que pagar $34 millones y aunque se concertó que se harían reuniones todos los viernes parece que la información no es transmitida a los estudiantes quienes alegaron desconocer cuándo tendrán su colegio disponible.

“Recibir obras parciales es una sinvergüencería”

Cabe reseñar que en medio de los anuncios del Ffie, hasta hoy en Ibagué, se supone que se debe haber cumplido con la entrega de obras de la I.E. San José y con entregas parciales en las I.E. Sagrada Familia, Escuela Normal Superior y José Joaquín Florez sede Arboleda Campestre; sin embargo, hasta ahora solo se conoce de una entrega parcial de la Sagrada Familia, quien pese a la “preentrega” aún no puede operar pues debe esperara la dotación de materiales por parte de la Alcaldía. En lo pactado ayer se debió hacer entrega de toda la obra nueva y estaba pendiente los mejoramientos.

“Ya tenemos desde la Administración municipal el proceso contractual para la adquisición del mobiliario; esperamos que ya sea en cuestión de días que los estudiantes de la institución educativa Sagrada Familia puedan regresar a sus aulas de clase”, expresó Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación Municipal.

Sin embargo, el concejal Miguel Bermúdez, quien le ha hecho constante seguimiento a la situación indicó que no es aceptable que la entidad del orden nacional opte por entregar parcialmente escenarios que debieron estar listos hace varios años.

“El incumplimiento del Ffie es igual, reiterativo, no acompañé hoy (ayer) a la Secretaría de Educación en el recibo de las obras de la Sagrada Familia, porque es algo parcial y eso es una sinvergüencería. Es alcahuetearle al Ffie y al Ministerio de Educación que nos sigan viendo la cara a los ibaguereños. Ellos deben entregar las obras completas, no parciales. Ese es un colegio al que todavía le falta disponer de obras complementarias y finiquitar obras del Ffie, eso no está bien. Yo sé que estamos en una urgencia y necesidad de un establecimiento educativo, pero tenemos que exigir que nos entreguen de forma completa las obras tanto al Gobierno nacional, como municipal”, expresó Bermúdez.

Según el cabildante, en la sede de la Arboleda Campestre no se cumplió y en la I.E. San José se corrió el cronograma. Además mostró su preocupación por si seguirán vigentes los compromisos planteados luego del cambio de ministro, tras la salida de Alejandro Gaviria de la cartera nacional.

