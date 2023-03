“No importa los medios que utilicen para intimidarme”, Contralora municipal

Contenido Exclusivo

Tras una visita de la Fiscalía a las instalaciones del ente de control, la funcionaria señaló que trabaja por mostrar resultados objetivos pese a una aparente persecución.



En la mañana del lunes se conoció que un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegó hasta las instalaciones de la Contraloría de Ibagué en el Palacio Municipal con la intención de hacer una inspección a esa entidad.

La investigación se realizó meses después de unas declaraciones que entregó el alcalde Andrés Hurtado, quien señaló que las contralorías eran “empresas de extorsión y persecución política”, y advirtió que existiría una supuesta presión a los funcionarios públicos en la capital tolimense por parte del ente de control fiscal.

Además denunció que el esposo de la contralora Edna Margarita Murcia, el señor Antonio Fajardo Rico, presuntamente usurpó las labores de la titular del ente de control y que era él quien tomaba las decisiones, por lo que incluso ante el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, solicitó que desde la esfera nacional se le hiciera un control preferente en los temas de Ibagué a cargo de la jurisdicción local.

Tras la visita del CTI, la contralora Murcia, se pronunció y aseguró que en la diligencia se solicitó información de la hoja de vida de funcionarios de la entidad, copias de información financiera y una inspección física al vehículo de la entidad que se dio de baja en el 2021.

No obstante, reseñó que no había claridad sobre el por qué de la diligencia, ni quién profirió la orden judicial que permitió la inspección, que dijo no fue presentada pese a las solicitudes de su equipo jurídico.

“Teniendo en cuenta la forma en que se adelantó el procedimiento por parte del CTI, quienes negaron el acceso a la información, como contralora instruí al equipo de abogados para que brindaran apoyo en todas las oficinas que los funcionarios del CTI requirieron y entregaran toda la información del caso”, expresó la titular del ente fiscal a través de un comunicado en el que insistió en desconocer el por qué de la presencia del equipo de la Fiscalía.

Margarita Murcia Guzmán, contralora de Ibagué.

¿Persecución?

En medio de la información entregada, Murcia reseñó que continuarán en su trabajo de revisión fiscal; sin embargo llamó la atención una parte de su enunciado en el que alerta de una posible persecución.

“Nuevamente le expreso a la comunidad ibaguereña que mi compromiso y mi lealtad es con la gente. No importa los medios que utilicen para intimidarme, para pretender alejarme de mi familia, para que se persiga a uno u otro funcionario o para dejar de vigilarlos como es mi deber”, sostuvo la profesional.

Y añadió, “lo que sí quiero dejar en claro es que la labor que realiza la Contraloría de Ibagué es y será, mientras yo ocupe este cargo, una labor técnica en la que se verán reflejados siempre los resultados de forma objetiva.

“Cuando se encuentre un detrimento al patrimonio público será investigado y perseguido (...) cuando las cosas se estén haciendo bien no esperen que la presión judicial o de la opinión pública me va a orillar a perseguir en vano a quien nada mal ha hecho”.

“No importa los medios que utilicen para intimidarme, para pretender alejarme de mi familia, para que se persiga a uno u otro funcionario o para dejar de vigilarlos como es mi deber”, CONTRALORA DE IBAGUÉ.

Dato

- La contralora fue elegida en el cargo en el 2022 por las mayorías del Concejo de Ibagué, con 18 de los 19 votos a favor.

- En su momento el alcalde Hurtado indicó que trabajaba con su equipo jurídico para interponer las denuncias respectivas frente al comportamiento de la Contraloría.

