Ninguno va a pelear por los puntos en los tribunales, el Deportes Tolima quiere jugar el partido

A través del comunicado, el Deportes Tolima anunció que tras el reprobable hecho que se presentó en el estadio está en la disposición de continuar el partido contra Millonarios, de hecho realiza una invitación al equipo ‘albiazul’ para realizar el juego en Ibagué.

Frente a lo sucedido con el hincha menciona, “Este hecho aislado no representa la afición tolimense que ha sido reconocida por su buen comportamiento”.

“Nuestro deseo es jugar fútbol, competir y respetar las reglas. Renunciamos al derecho de disputar los puntos en los tribunales”.

Además, “brindaremos las garantías de seguridad para los hinchas del Millonarios, Tolima, jugadores, y todos los demás que hacen parte del espectáculo” aseguran en el comunicado.

Reacciones

Entre tanto, para los periodistas deportivos de ESPN no quedan claras las sanciones que deberán asumir ambos equipos, y el jugador, quien no actuó de la mejor manera.

El periodista deportivo ‘Pacho’ Vélez en su programa F90, reacciona a la comunicación del equipo tolimense, “en dicho comunicado deja ver su intención de, hombre hagámonos pasito, juguemos el partido, reconciliemos”.

También que el partido “se va a jugar”, pues ninguno de los dos equipos va a disputar los puntos por vías legales, “Tolima cambia de opinión y Millonarios asume lo mismo”.

“No quiere decir que la plaza de Ibagué no vaya a recibir una sanción, la va a recibir, y no quiere decir que a Cataño no lo van a sancionar. Me atrevo a decir de acuerdo a lo que hemos consultado (la sanción será de) dos fechas”.

Además, menciona que el partido se hará en la ciudad de Ibagué y que dependerá de si ya el estadio cumplió con las sanciones para conocer si se habrá público o se realizará a puerta cerrada.

Entre tanto, el exárbitro colombiano Rafael Sanabria indicó la preocupación porque no se cumpla el reglamento de FIFA y la Dimayor, “me preocupa la forma en que los equipos se están acomodando a que ninguno salga perjudicado, ¿dónde queda el código disciplinario?”.

Finalmente, aún no se tiene conocimiento de un pronunciamiento oficial por parte de la Dimayor de las sanciones y/o multas contra la plaza del Deportes Tolima y el jugador del Millonarios Daniel Cataño.

