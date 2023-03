Esto podría pasar con el contratista de las piscinas de la 42 de Ibagué, ¿mucha demora?

Contenido Exclusivo

La Administración municipal se reunirá hoy para definir si se sanciona a la Unión Temporal o se le otorga más tiempo esperando un mayor compromiso.

La secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, indicó que existe una preocupación frente al lento avance de obras en las piscinas de la Unidad Deportiva de la calle 42, situación que se constató la semana anterior en una visita que se hizo al lugar en cabeza del alcalde Andrés Hurtado.

Guzmán acotó que el porcentaje de obra es muy bajo respecto al tiempo que se lleva en ejecución, y que demoras por parte del mismo contratista, la Unión Temporal Unidad Deportiva 2022, para allegar las cuentas de cobro ha hecho que éste actualmente trabaje sin los suficientes recursos, situación que repercute incluso en la disposición de personal en el lugar.

“Se presentaron discusiones complejas con el contratista por lo que encontró en las piscinas, por cómo encontró la cimentación de los pilotes y graderías. Hemos venido subsanando las diferencias, pero el contratista nos pasó tarde su cuenta para hacer el cobro del anticipo, en este momento están trabajando sin recursos, sin flujo económico, ya supe que la semana pasada le entró el pago del anticipo, esperamos que con él se oxigene y arranque la obra”, expresó la secretaria.

Pese a que esperan agilidad, la funcionaria reveló que para hoy está previsto el desarrollo de una mesa de trabajo en donde se pretende definir qué acciones adoptar frente al desarrollo de la obra con el equipo jurídico de la Alcaldía y si se deben aplicar las cláusulas económicas de incumplimiento.

“Tenemos una mesa de trabajo el miércoles (hoy) donde se definirán temas importantes para saber si vamos a darle una última espera y oportunidad al contratista o si definitivamente nos vamos con una sanción fuerte”, expresó.

Por la obra, que ya lleva siete años en ruinas, ya han pasado tres contratistas, cada uno con diferente alcalde; sin embargo, parece que el escenario por ahora no está cerca de ser una realidad.

¿Un tercer intento fallido?

Sharon Guzmán dejó claro que el contratista ya conocía la situación en la que estaba el escenario deportivo; sin embargo las demoras se deben al trabajo pausado de la Unión Temporal.

“El contratista ha trabajado de una forma muy pausada, nos ha tocado como Secretaría y con la interventoría estar muy encima; sin embargo, cuando el contratista no tiene el dinero como tal es difícil, si tú pasas encuentras trabajadores, pero no la cantidad que se requiere. Necesitamos ver esa intención del contratista ahora que ya tiene el dinero en su bolsillo, si realmente va a inyectar todo lo que se necesita para sacar la obra adelante, que es finalmente lo que queremos todos, nosotros no queremos dejar un tercer siniestro en esta obra y como ya lo dijo el ingeniero Freddy Pérez en el lugar, la obra no es compleja, es fácil, pero se enreda por situaciones que esperamos que se subsanen, si no, estaríamos hablando de un tercer siniestro”, acotó la titular de la cartera de Infraestructura.

El plan de la Alcaldía es entregar la obra este año.

“No les duele la ciudad”

La funcionaria indicó que siempre se esperan que lleguen buenos contratistas y que les hubiese gustado que se avanzara de forma ágil como ocurre en el complejo acuático del Parque Deportivo, obra a cargo de la Gobernación.

“Este contratista no lo conocíamos, es un consorcio de Bogotá, a veces sentimos que no les duele la ciudad, que nos les importa, para ellos ésta es una obra más que se hace, pero como lo dijo el señor alcalde, pues les va a empezar a doler cuando empecemos a hablar de incumplimientos”, puntualizó.

El encargado de la obra es la Unión Temporal Unidad Deportiva 2022; integrada por Conyco Proyectos y Desarrollos; Luis Óscar Vargas Ablondano; Alberto Aníbal Sánchez Lemus e Ingeniería JV.

