Fuertes lluvias pusieron en aprietos a habitantes de Cay

El desbordamiento de varias quebradas en el Cañón del Combeima asustó a los habitantes de la zona; en medio de la emergencia, la Alcaldía aprovechó para lanzar una pulla a Cortolima y pedirle que agilice la viabilidad para captar agua del afluente Corazón.





En la noche del martes, un fuerte aguacero en la parte alta del Cañón del Combeima desató el temor de los habitantes del sector, particularmente en la vereda Cay, por cuenta del desbordamiento de las quebradas que existen en la zona, que a su vez arrastraron material vegetal y piedras de gran tamaño por sus principales corredores, dejando a varios habitantes sin paso en varios tramos.

En un recorrido de EL NUEVO DÍA, varias personas señalaron que hace unos 15 años no se registraba una situación similar y se mostraron preocupados de que continúen las fuertes lluvias en la zona y la situación se agrave para algunos habitantes.

Asimismo, señalaron que en el lugar no se hace un mantenimiento a las quebradas y que en algunos puntos el agua termina represada porque algunos habitantes cercan el cauce de las quebradas en ciertos tramos.

En la mañana de ayer, si bien se registró la presencia de funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación que con maquinaria despejaba el principal corredor, en algunos puntos fue la misma comunidad la que llegó con machetes y azadones a remover ramas y rocas para despejar el sector, en una zona unas tres viviendas estaban sin el paso habilitado para vehículos.

Reporte de las autoridades

Tras la emergencia, la Alcaldía de Ibagué señaló que apoyó los diferentes puntos donde se registraron emergencias con maquinaria y ayudas humanitarias para las personas afectadas.

Desde primera mañana del miércoles se procedió a despejar la vía con maquinaria de la Gobernación en la vereda Cay y de la Alcaldía, sobre el corredor que lleva al Cañón del Combeima en inmediaciones de la vereda Ramos y Astilleros.

Según la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo, por las lluvias también se reportaron afectaciones en tres viviendas en los barrios Industrial, San José y Santofimio a quienes se les entregarán ayudas humanitarias.

En la vereda Cay, la secretaria indicó que son alrededor de 10 viviendas con algún tipo de afectación, sin embargo, se seguía haciendo un recorrido para determinar el número concreto de afectados.

En las bocatomas

Según explicó la gerente del Ibal, Erika Palma, por las fuertes lluvias finalizando la tarde del martes, se tuvo que suspender la captación del agua de la bocatoma Cay entre las 9 p.m. y las 11:59 p.m.

En la bocatoma Chembe también se tuvo que hacer la suspensión de su captación sobre la 1:20 a.m. del miércoles, no obstante, hasta el cierre de esta edición aún no era posible restablecer el servicio en el lugar, afectando la parte alta de algunos barrios de la comuna Siete como San Lucas, San Sebastián, Santa Ana, Montecarlo, Pacandé, entre otros.

En cuanto a la bocatoma Combeima, la gerente señaló que el suministro se garantizó y no se suspendió pese a que se reportaron altas turbiedades. De allí depende el 85 % del suministro de Ibagué.

Una nueva pulla para Cortolima

En medio de la intervención, el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, aprovechó el momento de la emergencia para echar pullas a la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima), pues según dijo, no ha dado viabilidad para la captación de agua en la quebrada Corazón, en lo que sería una alternativa para el suministro de agua para la ciudad.

“Por culpa de Cortolima y su directora, a la fecha no se ha podido tener una viabilidad para tener otro sitio de captación, una obra muy importante para la Alcaldía de Ibagué que ya superó todos los procesos al interior de la ventanilla única, el plan departamental de aguas de la Gobernación, pero Cortolima no pensando en la ciudad, hoy ha puesto talanqueras y no nos ha permitido tener otra fuente alterna”, señaló Restrepo.

A su vez, la gerente indicó que la quebrada Corazón es una opción para no depender del río Combeima, según dijo, es un proyecto que garantiza el suministro de 600 litros de agua por segundo y para el que se requieren $5.600 millones.

“Empezamos toda la estructuración del mismo, la reformulación, la ingeniería de detalle, fue radicado ante ventanilla única del Departamento, a través del Plan Departamental de Aguas, donde el Municipio tiene los recursos en esa bolsa por $5.600 millones, que ya fue viabilizado por la Gobernación, pero no hemos podido iniciar la ejecución del mismo, para tener un sistema sustituto, redundante y tener no solo una fuente hídrica, sino tres o cuatro que nos permitan gozar de la continuidad del servicio”, acotó Palma.

Y añadió “está suspendida la ejecución porque desde junio del 2022, radicado 4711 del 31 de mayo (no se ha viabilizado) lo que nos lleve a tener la concesión de este proyecto, el permiso de ocupación de cauce y el inventario forestal para entregarle a los ibaguereños en cuatro meses 600 litros de agua por segundo. Son soluciones técnicas y por cosas ajenas a nuestra administración y esfuerzos financieros y técnicos vemos que nuestros proyectos se estancan”.

Las clases fueron suspendidas en las instituciones educativas de las áreas afectadas.

