¿Necesita sacar el pasaporte en Ibagué? Avíspese y agéndese para este fin de semana

Este sábado 18 de marzo, la jornada especial para expedir pasaportes será dirigida a los menores de 18 años; y el domingo 19 de marzo atenderemos a núcleos familiares.

A partir de las 6:30 a.m., se abrirán las puertas del centro de convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, para asignar 100 turnos que permitirán realizar el trámite en la Oficina de Pasaportes.

El día sábado, para el momento de la asignación de los turnos, no es necesario que los menores estén presentes, pero sí que uno de los padres de familia asista con la fotocopia del Registro Civil de Nacimiento del menor, y previamente haber diligenciado el registro Sitac, en la página web de la Cancillería.

La secretaria General de la Gobernación del Tolima, Martha Palacios afirmó: “Queremos recomendarle a todos los padres de familia, que no queremos ver a ningún niño haciendo fila desde el viernes, recordemos que las puertas del centro de convenciones se abrirán a las 6:30 a.m. para la asignación de la agenda”.

Puede leer: ¿Con ganas de ir de viaje? Ahora será más fácil sacar el pasaporte en Ibagué

Ya para adelantar el proceso en la Oficina de Pasaportes según la hora asignada en el turno, el menor deberá asistir con uno de sus padres, quien tendrá que presentar su cédula de ciudanía. Si se llegase a presentar, que ninguno de ellos pueda asistir, los padres deberán generar un poder a un tercero con firmas ante notario, y adjuntarse a dicho poder, las copia de los documentos de identidad.

Para el menor se deberá presentar en la Oficina de Pasaportes el Registro Civil de Nacimiento nuevo, con sellos y firmas originales, además, si el menor tiene más de 7 años, también deberá presentar la Tarjeta de Identidad o contraseña original. Es de destacar que el padre que asista como acudiente, no debe aparecer como menor de edad en el Registro Civil de Nacimiento, ya que previamente debe actualizar dicho documento.

El domingo le corresponderá a los grupos familiares, en esta jornada están convocados padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos, y conyugues; y serán 100 núcleos familiares los que recibirán su turno, por lo tanto, para el momento de esta asignación se recibirá a una sola persona por núcleo familiar con la documentación de los integrantes del núcleo que buscan sacar su pasaporte.

Además: ¿Se acabó la ‘guachafita’? Autoridades buscan ‘darle duro’ al transporte ilegal en la ciudad

La secretraria General, Martha Palacios, precisó: “Este es un trámite personal e intransferible, que no asignamos fichas con anterioridad, no tenemos ni manejamos ningún listado previamente inscrito, sino que atenderemos en el orden de llegada desde las 6:30 a.m. en el centro de convenciones”.

Para dicha asignación del turno se deberá presentar fotocopia del Registro Civil de Nacimiento, donde se pueda verificar la familiaridad de los integrantes del núcleo, y para los conyugues se deberá aportar fotocopia del Registro Civil de Matrimonio, o de la declaración juramentada de Unión Marital de Hecho.

Al momento de adelantar el proceso en la Oficina de Pasaportes, si la persona es mayor de edad deberá presentar la Cédula de Ciudadanía original; y si es menor de edad, el Registro Civil de Nacimiento nuevo, con firmas y sellos originales, y los mayores de 7 años, adicional, la Tarjeta de Identidad original.

MÁS NOTICIAS

¿Con ganas de ir de viaje? Ahora será más fácil sacar el pasaporte en Ibagué

“En Ibagué no hay qué hacer”: ¡MENTIRA! Le contamos cómo llegar a tremendo mirador

¡Alístese! Este jueves también hay cierre de importante vía en Ibagué y el Tolima: vea horarios