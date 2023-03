Ibal responde a cuestionamientos sobre calidad y continuidad del agua en Arboleda del Campestre

Contenido Exclusivo

Ante los recientes reparos e inquietudes de la comunidad sobre el manejo del Ibal a la nueva planta de tratamiento que abastece el sector, la entidad aclaró en conversación con EL NUEVO DÍA, cada uno de los temores, con miras de hacer del problema del agua, un asunto del pasado.

Cuatro meses han pasado desde que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, adelantó las conexiones de la nueva planta de tratamiento con el Complejo Residencial Arboleda del Campestre (Crac), donde se presentaba la imperiosa necesidad de contar con el servicio de agua de manera constante y purificada.

Desde entonces, ha rondado en el aire la pregunta de si desde la administración del Ibal a la Ptap, la situación ha cambiado, particularmente, en lo referido a la intermitencia y las ‘cuestionables’ condiciones del agua destinada para el consumo humano, lo cual fue expuesto en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), Gerencia Tolima, en el 2022.

Por todo lo anterior, EL NUEVO DÍA efectuó ayer una visita a dichas instalaciones, de la mano de Erika Palma, gerente de la entidad; Andrés Waltero, líder de potabilización y personas de la comunidad, quienes en las últimas semanas han planteado sus inquietudes con respecto al líquido que debiese abastecerlos.

Alternativa hídrica

Como explicó Palma, para la dotación del preciado líquido a las más de 7,500 unidades residenciales, es necesaria la captación de aguas provenientes del río Combeima y su conducción por canales de riego. La misma, a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones, ocurre en un lugar aproximado al Carnaval del Pollo, lo que ha ‘prendido las alarmas’ en la comunidad, toda vez que consideran que para aquel punto, el afluente ya ha sufrido profundos impactos tras su paso en la ciudad.

Frente a ello, la gerente envió un ‘parte de tranquilidad’ al explicar que, pese a los factores contaminantes presentes en el Río Combeima, este, de acuerdo con los estándares contenidos en la Resolución 2115 del 2007, si es sometido a unos adecuados procesos de tratamiento, sigue siendo apto para el consumo doméstico y humano.

“Contaminación, evidentemente hay. Por eso es que nosotros realizamos todo el tratamiento de potabilización, en cumplimiento de los parámetros físico-químicos para entregar agua apta. Agregar que el tratamiento que hacemos en La Pola, es el mismo que realizamos aquí, toda vez que estamos con un buen Índice de Riesgo de Calidad del Agua que nos permiten decir con total tranquilidad que esta agua es potable”, Aseveró Palma.

A lo que el líder de potabilización agregó: “pero si hay un agua, por decirlo así, que es muy podrida, ni siquiera se da el permiso de captación, porque el líquido crudo incluso debe tener unas condiciones dignas, [de lo contrario] hasta la CAR se puede meter en problemas”.

¿Contaminación cruzada?

Lo anterior, a su vez, da pasó a una segunda preocupación por parte de los residentes de los conjuntos de Arboleda del Campestre, y es que, tras el cambio de uso del canal abierto que recoge aguas del río Combeima, efectuado por Cortolima en el 2016 y que permitía que la finalidad no sea solamente para riego, sino también para abastecimiento doméstico y consumo humano, se viene especulando con que el agua que llega a la Ptap se veía afectada por pesticidas y fertilizantes, tras su paso por los cultivos.

Ante dicho desasosiego, Waltero aseveró que tal escenario, que se conoce como ‘contaminación cruzada’, si bien puede generar preocupación, no es algo que pueda ocurrir. Según sus explicaciones, el agua que se ve afectada por estos productos que utiliza el sector agrícola, por simple gravedad, se filtran varios metros bajo tierra (subsuelo), por lo que no entrarían en contacto con los canales superficiales de conducción, toda vez que estos no exceden el metro de profundidad.

Para muestra, un botón

Dicho canal, luego de cruzar un considerable tramo de la ciudad, lleva el líquido hasta la laguna La Esmeralda, ubicada en el predio San Rafael II. Aquel depósito de agua, conforme a las declaraciones de Luz Rodríguez, encargada de medir la calidad en el sector, es la muestra fehaciente de que el suministro que se ofrece al Crac, cumple con la normativa establecida por el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA, toda vez que allí se evidencia la presencia de peces y la ausencia de malos olores.

Antes y ahora

Sin embargo, ello no implica, como se mencionó anteriormente, que el líquido que llega a la laguna esté exento de sedimentos y demás materia orgánica, por lo que, explica Palma, el agua es bombeada a la Planta de Tratamiento que, según la gerente, opera en varios sentidos, de forma similar a la Ptap de La Pola.

Por su parte, desde que el Ibal asumió el manejo de esta infraestructura, comenta el líder de potabilización, se vienen tomando medidas que permiten tener un IRCA muy cercano a cero. Situación que contrasta con lo acontecido hace un par de meses en el que, bajo la administración de la Constructora Bolívar, y según el Informe de la Contraloría previamente citado, la gente del sector consumía un agua con un índice que superaba el 18 %.

“La planta estaba desde hace dos años, pero nosotros tenemos más experticia técnica en la operación de la infraestructura, pues pusimos un tanque para el proceso de insumo químico que garantiza parámetros físico-químicos, hemos instalado una macromedición, actuadores para mantener la compensación de las bombas y un caudal constante para dar continuidad a los conjuntos. Antes era por un tema más sencillo en el que solo se tenía un operario en el día; nosotros, por normatividad, contamos con cuatro trabajadores con turnos rotativos”, agregó Waltero.

¿Quién le ‘pone la lupa’?

Asimismo, aunque Rodríguez asegura que el Ibal realiza periódicamente mediciones a los estándares de calidad, también comenta que han sido sometidos a vigilancia por parte de la Secretaría de Salud Municipal, quienes, sin previo aviso, realizarían visitas a las instalaciones para efectuar sus propios estudios en pro de determinar si el agua es apta para el consumo humano. Cabe resaltar que la última de ella se realizó en diciembre, toda vez que aún están en proceso de contratación en dicha dependencia.

Por otra parte, en lo que respecta a las pruebas específicas para hacer seguimiento a determinados parámetros especiales como metales pesados, los funcionarios explicaron que la última vez que se llevaron a cabo dichas mediciones, fue en enero del 2022, lo que no implica, según ellos, que la Ptap no tenga sistemas para la reducción de dichos elementos químicos.

¿24/7?

Con respecto a la continuidad en el suministro de agua, Palma comentó que desde octubre del año pasado, cuando se inició la operación, no se habían presentado inconvenientes con el suministro del líquido y que, los problemas en el racionamiento del agua y la intermitencia que casi llevan a la comunidad a tomarse las calles el pasado viernes, se explicaban debido a unos arreglos que debían realizarse en la Planta y que generaron dichas molestias.

Sobre este particular, Walteros agregó: “Solamente hacemos el cierre temporal de la misma cuando llueve mucho, para que no entre tanta turbiedad, pero se abre en cuatro o seis horas. (...) [Además], a veces se apaga el bombeo que lleva el agua a los apartamentos, y ahí ustedes sienten que el agua va y viene, lo que no implica que la planta haya parado, sino que el bombeo se detiene porque se succiona más agua, en promedio, que la que entra (Sacan 20 l/s y entran 17 l/s), por lo que hay una descompensación. Sin embargo, en cuatro minutos esta vuelve a llenarse”.

Los funcionarios fueron enfáticos en asegurar que esta no se trata de una laguna muerta.

