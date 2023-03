Hace parte del Setp: debate por la peatonalización de la carrera Tercera

Un plan piloto sobre el corredor que se realizó hace unos días reavivó el debate y la negativa de gran parte del sector comercio.





El pasado 17 y 18 de marzo la Alcaldía de Ibagué desarrolló el plan piloto denominado ‘Camina la Tercera’, la fase de prueba para el proceso de peatonalización del corredor desde la calle 15 a la 19 y que según han dicho las autoridades, hace parte de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp).

La idea desde el ente gestor TransMusical, es analizar el movimiento en la zona con estos cierres y aportar dichos datos en la elaboración de los estudios y diseños o contrato de consultoría que se tiene suscrito con la empresa Proes Ingeniería S.A.S. por $559 millones 035 mil 820.

El proyecto, que si bien ya se ha anunciado en varias oportunidades por la Alcaldía, develó la poca aceptación que tiene entre el sector de comerciantes formales, quienes alegan que convertir la vía solo en un paso peatonal generará un aumento en la inseguridad y una mayor presencia de vendedores informales. Además, señalan que la ciudad tiene problemas más grandes por resolver antes de tomar estas determinaciones.

“No a la peatonalización”

A manera de protesta, los comerciantes inconformes han decidido dejar en sus establecimientos varios carteles en donde el mensaje principal es “no a la peatonalización de la carrera Tercera”, varios de ellos advirtieron que incluso el piloto que implementó la Alcaldía hace una semana reflejó un fracaso del proyecto, pues fue evidente el bajo flujo de público y la afectación económica que tendrían.

Dairo Quintero, propietario del local Gorras Elite, indicó que la semana anterior la ausencia de clientes fue evidente y que según lo que han discutido entre quienes tienen establecimientos del sector, fue un tema generalizado, asimismo acotó que desde la Alcaldía no existe una socialización, pues lo que se está haciendo es una exposición del proyecto en el que ya su opinión buena o mala no incide para su ejecución.

“No hicieron una supuesta socialización, porque ellos (Alcaldía) no socializan, socializar es decir sirve no sirve, hagamos o no hagamos, ellos dicen va porque va, están es implementando lo que les conviene. Los comerciantes andan hace mucho tiempo detrás del alcalde, dijo que iba a venir en el plan piloto y no se le vio el rostro por acá en ningún momento.

“Nadie está de acuerdo, el plan piloto fue un completo fracaso, nosotros estuvimos hablando con unos funcionarios y les mostramos las pruebas de las ventas de nosotros ese día (...) esas ventas se bajaron mínimo un 80 %.”, expresó Quintero quien hizo un llamado a que se replantee el proyecto, “porque vamos a arreglar algo que es bonito y funcional, porque no arreglamos las demás vías de Ibagué”.

Luis Enrique Peralta, propietario del parqueadero Los Coches, acotó que la medida es arbitraria, “sin consultarnos están llevando a cabo un proyecto que perjudica a todo el comercio que está en la zona”.

Peralta señaló que si bien se han reunido con la Alcaldía, el pronunciamiento es que el proyecto va sí o sí y que no han medido el impacto económico, también indicó que es mejor que se priorice la intervención del parque Andrés López de Galarza que genera en el gremio inseguridad.

“Hay otras cosas más importantes que realizar, como es la recuperación del parque Andrés López de Galarza, que se ha convertido en un foco de delincuencia, prostitución y consumir droga, esa es la cara para los turistas en Ibagué. Si el alcalde está tan interesado en mejorar la cara, que ya está sumamente caída, deberíamos de empezar por el principio y eso es arreglar el parque”, expresó.

Fenalco pide revisión

Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Cristian Gutiérrez, director de la seccional Tolima, explicó que como agremiación no se oponen al desarrollo de la ciudad, pero les inquieta el malestar que han expresado los comerciantes por el futuro del proyecto y el control que hagan las autoridades para controlar la inseguridad e informalidad.

“Hay varias inquietudes e incertidumbres frente al proyecto, sabemos que se han realizado algunos ejercicios de socialización del mismo proyecto donde se ha mostrado, con diferentes grupos, cuales van a ser los alcances; el problema que hemos identificado, de acuerdo a las manifestaciones de nuestros empresarios, el primero es la posible presencia y llegada de vendedores ambulantes, la muestra está entre calles 10 y 15; el segundo, es el tema de cargue y descargue, dónde estarán ubicados y un tercero, que no es de todos, pero sí de algunos y es el acceso a los parqueaderos, porque si bien se dice que se va a permitir su acceso, está el ejemplo entre la 10 y 15, donde a veces se dificulta y se termina por cerrar o no ser tan funcionales”, expresó Gutiérrez.

En ese sentido, el director señaló que la idea es que se puedan sentar y llegar a acuerdos, “lleguemos a un punto en consenso con la comunidad y empresarios que van a ser los más afectados. Sabemos que existe un Conpes, una planeación previa, que no fue de esta Alcaldía, sino que se realizó antes, pero para eso fue el piloto de esta semana, para poder modular, revisar, tomar decisiones y lo que tenemos hoy es un resultado de esos días”.

Varios comerciantes consultados por EL NUEVO DÍA aseguraron que el plan piloto en la carrera Tercera sólo disminuyó el flujo de clientes y afectó sus ventas.

El proyecto va sí o sí

Al respecto, el gerente de TransMusical, César Yáñez, señaló que desde la Administración municipal se viene realizando un trabajo con los comerciantes que han asistido a las reuniones convocadas y que es la primera vez que se involucra a la ciudadanía en la construcción de los estudios y diseños de este tipo de proyectos.

Además, aseguró que la peatonalización es y va a ser una realidad para la capital tolimense, toda vez que está contemplada en el Setp y ya hay unos recursos asignados para tal fin.

“Desde octubre hemos venido comentando por qué se tiene que hacer la peatonalización, el por qué hace parte del centro histórico y la información que les hemos brindado es que sí o sí se tiene que realizar este proyecto, ya que hace parte del Conpes 4017 del 2020, también tiene unos recursos de cofinanciación que no podemos desviar, porque están dentro de la programación y hacen parte de las actividades que se tienen que realizar”, acotó Yáñez.

El funcionario señaló que la idea es conocer las inquietudes de quienes están en la zona, y que la información que reciben la trasladan a quienes están a cargo del proceso de consultoría, para hacer las correcciones respectivas, lo mismo ocurre con el plan piloto que se implementó.

Acotó que cuando se tenga el resultado de la consultoría, esto de nuevo será socializado con los comerciantes; sin embargo, eso no impedirá que se frene el proyecto.

Para Yáñez, el plan piloto realizado hace una semana resultó exitoso y permite que el corredor de la carrera Tercera pueda ser un punto de referencia para el turismo.

El funcionario indicó que los estudios y diseños, según los tiempos, deben estar listos para finales de mayo y de allí se determinará la inversión y ejecución del proyecto que esperan no contemple muchos cambios en la zona.

“Nosotros no queremos que sean diseños tan invasivos, que tengan que hacer demoliciones o construcciones de moles de concreto, no queremos eso, aunque sabemos que se debe llevar algún tipo de obra para poder tener algún mobiliario dependiendo del diseño y de acuerdo a eso tendremos la programación y costo”, dijo el gerente quien señaló que no está definido si el proyecto pueda tener vida este año, pues se busca que no se impacte la ciudad a mitad de año o en época navideña.

