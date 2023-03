En lo corrido de la semana se dio a conocer una presunta vulneración a una estudiante por parte de un funcionario, sin embargo, la falta de información y un aparente silencio desencadenó un pronunciamiento público, con el interés de que se investigue y se tipifiquen los delitos a que haya lugar.



Después de conocido un presunto caso de abuso sexual por parte de un funcionario de la Institución Educativa Juan Lozano y Lozano, que se investiga, algunos estudiantes y padres de familia realizaron un plantón. El rector de la institución y el Secretario de Educación se refirieron al tema.

Miller Ramírez Trujillo, rector de la institución, le comentó a esta redacción que en el colegio hay normalidad académica y que la presunta vulneración no se registró dentro de la institución; no obstante, se ejecutan las averiguaciones pertinentes.

“El martes 14 una mamita me pasó unos dibujos que había hecho una compañerita y habían dos muñequitos como besándose, algo así, y otro muñequito, y pues yo hice el conducto a la psicoorientadora para que ella diera las instrucciones del caso.

Y la psicoorientadora ese día me dijo que había que llevar eso al Icbf y le pregunté qué pasó y me respondió: ‘que la niña vio que el tío llevó una pareja, unos amigos y los vio besándose’. Entonces le dije que esa no es una razón, no es un argumento para activar una ruta, pero no me dijo nada más”.

Al continuar con el relato, Ramírez manifestó que el 21 de marzo, que retornaron a la academia, el funcionario (presunto transgresor) que es tío de la menor, se acercó al rector y le comentó que habían llamado a la hermana para que llevara a la niña al Icbf, lo que el directivo asumió que se debía a los dibujos, pero que la psicoorientadora no le había pasado informe alguno, ni dado otra razón.

“Yo traté de ubicar a la psicoorientadora, que no es la de planta, ya que la de planta está incapacitada y esta está por horas extras y no me contestó, entonces el miércoles cuando llegó, la cité a mi oficina”, agregó el Rector.

La profesional había llevado el caso a la Policía de Infancia y al Icbf, pero hasta donde Miller Ramírez dice tener conocimiento, ella lo hizo de manera anónima, lo que cuestionó.

“Ese no es el actuar de un profesional, porque los conductos se pueden hacer transparentes, con argumentos y con pruebas, y pues usted se está saltando el conducto regular, además se está saltando la ruta que existe, pues un anónimo, eso es de otro tipo de persona”.

Y añadió: “La verdad que dudo de su idoneidad y de su profesionalismo, y pues no le voy a dar más horas extra”.

En ese orden de ideas, se presume que la decisión del directivo llevó a la psicoorientadora a formular una denuncia pública y el presunto caso en diferentes entidades, así como a los medios de comunicación, donde la asesora un abogado.

Protocolos

Miller Ramírez comentó que intentó evitar los medios de comunicación para proteger a la menor y evitar que fuera revictimizada, especialmente cuando después de una entrevista y otros procedimientos con el Icbf y la EPS, a la estudiante se le restituyeron los derechos y ya está en el colegio, mientras las autoridades competentes toman una decisión frente a las pruebas y defensa.

Asimismo, el directivo sostuvo que habló con los estudiantes y se acordó que se iba a realizar un apoyo a los menores en general, al igual que se efectuó con los educandos unos cantos y manifestaciones en pro de defender la vida, lo femenino, los niños y las mujeres.

Sumado a lo anterior, Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación Municipal, informó que la Alcaldía activó los protocolos y rutas de atención, por lo que el administrativo fue trasladado a otro plantel, como lo establece la normatividad, con el fin de garantizar el debido proceso.

Además, el Secretario rechazó cualquier tipo de violencia contra los estudiantes y acotó que se cumplió un Comité de Convivencia Escolar Municipal, en el que participaron rectores de los colegios, la Personería Municipal, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Icbf, entre otras entidades, donde se abordaron acciones que permitan prevenir y garantizar la atención de estas y otras circunstancias de vulneración de los derechos de niños y jóvenes.

Protesta

Ante la preocupación y zozobra que ha causado el presunto hecho, aunado a una aparente falta de comunicación por parte de los directivos de la institución, un grupo de jóvenes en compañía de algunos padres de familia y el respaldo de integrantes de movimientos de mujeres, realizaron ayer un plantón a las afueras del colegio.

Con pancartas y arengas manifestaron que todos necesitan de un espacio seguro y claridad en el caso, porque el hecho de que la psicoorientadora, que es el vínculo de confianza con los niños y niñas, fuera retirada, pone en entredicho el actuar de los directivos del Juan Lozano y Lozano.

“¿Qué están garantizando, la integridad de los niños o la protección de los abusadores sexuales?”, puntualizó una de las manifestantes.

Aunque, fueron pocos los padres de familia que hicieron presencia, Óscar, quien tiene dos hijas en el colegio, las acompañó en el proceso e indicó ver con preocupación que no fueran más acudientes cuando el tema es delicado y la información que tenía a la fecha era la entregada por sus hijas, por unos datos que circularon mediante WhatsApp en un grupo de padres, donde se puso en conocimiento que la psicoorientadora fue retirada.

Asimismo, recordó que como acudiente, en varias oportunidades le ha recalcado a las niñas que “nadie les debe faltar al respeto, ni gritarlas, ni ultrajarlas y mucho menos tocarlas”.

DATO

Recuerde que si usted conoce una situación de violencia sexual, debe inmediatamente desplegar las acciones correspondientes dispuestas en la Directiva Ministerial N1 del 22 del marzo del 2022, y ante cualquier duda, la Secretaría de Educación Municipal está dispuesta a apoyar.

