¿Qué pasó en la calle 103? Así avanzan las adecuaciones, a meses de su inauguración

Contenido Exclusivo

A casi seis meses de ser inaugurada la pavimentación de la vía, se adelantan modificaciones en algunos tramos. La Secretaria de Infraestructura explicó qué pasó.

Esta redacción, en un recorrido por el norte de la ciudad, evidenció que en varios tramos de la calle 103 se realiza una intervención; además, conoció las preocupaciones vigentes de la comunidad por los riesgos que algunos deben afrontar para movilizarse.

A menos de un año de ser inaugurado el tramo vial que conecta la carrera Quinta con la avenida Ambalá (14 de octubre del 2022) donde algunos residentes expresaron su preocupación por lo que se les entregaba (en la edición del 16 de octubre del 2022 se consolidaron las denuncias), actualmente se efectúa el cambio de más de cinco tapas de pozos sépticos dispuestas sobre la vía.

Arturo Ospina, residente del sector, comentó que las tapas se estaban renovando porque, “hace unos días pasó una volqueta y se paró sobre una de ellas y la levantó, entonces empezaron a corregir todo eso”.

Agregó, “eso se debió prever desde antes de iniciar las obras para que a la fecha no se estuviera ejecutando otra intervención en la carretera”. Por tanto, Ospina, al igual que otros vecinos, esperaban que instalaran tapas más grandes o se estén tomando las medidas necesarias para que no se origine otra novedad.

Preocupaciones que padecen en la 103

Como lo han manifestado en otras oportunidades quienes habitan cerca a la vía, siguen a la espera de que la Administración municipal elabore un paso peatonal por donde se ubica el puente que atraviesa el río Chipalo.

Además, que sean instaladas varias señalizaciones y reductores de velocidad que les garantice una movilidad segura a quienes diariamente transitan a pie la zona, porque se sienten bastante expuestos a un accidente.

“Los carros pasan a mucha velocidad y con la curva que quedó en el otro puente es muy peligroso transitar. Ya una moto atropelló a un señor; es bueno que el Alcalde sepa que faltan cosas por hacer, aunque nosotros estemos contentos con la obra”, puntualizó Arturo Ospina.

Desde la Administración municipal

La secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, respecto a la actividad que se adelanta en la calle 103 manifestó que, “haciendo una revisión para el proceso de recibir como tal los trabajos, nos dimos cuenta de que hubo unos desprendimientos en los bordes de esos pozos, entonces le solicitamos al contratista que hiciera unos cambios y deje unas ‘ruanas’ (un perímetro en concreto) y ahí sí colocar la tapa, eso nos certifica que no haya desprendimiento en los bordes de los pozos como tal”.

Frente al paso peatonal que la comunidad solicita, Guzmán dijo que el puente estaba dentro de un proceso que se está estructurando para que junto a otros cuatro sean diagnosticados y se les haga la respectiva consultoría.

No obstante, la funcionaria sostuvo, “en este momento nosotros no vamos a entrar hacer un andén o paso peatonal porque no tenemos un diseño estructural como tal, además, hay unas tuberías de Alcanos que nosotros no podemos tocar, entonces por ahora no vamos a hacer ningún paso peatonal (...)”

Añadió que espera en la semana entrante tomar una medida, “lo que sí vamos a hacer es que con unas barandas metálicas vamos a colocar ahí una barrera para evitar que haya un accidente, que de pronto una persona se nos caiga al vacío”, acotó la Secretaria de Infraestructura.

Por otro lado, la jefe de la cartera de Infraestructura acotó que la comunidad después de que se le entregue la vía debe solicitarle a la Secretaría de Movilidad las señalizaciones y reductores, y la misma cartera después de un proceso de diagnóstico establezca si se requiere y en qué punto.

La 104, está casi lista

La secretaria de Infraestructura de Ibagué, Sharon Guzmán, comentó que ya prácticamente está toda la obra, por lo que espera hacer una visita conjunta el lunes para evaluar si hay algún pendiente o solicitud por parte de la misma secretaría para entrar en el proceso de recibir la vía.

Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA - Más de cinco tapas de alcantarillado son las que se han cambiado en la calle 103.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

Más noticias

Se les fue hondo a famosas pescaderías en la plaza de la 28 y la 14: les decomisaron el pescado

¿Condenado o absuelto? En los próximos días se conocerá la decisión en primera instancia contra el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo

Víctimas aseguran que Alcaldía sigue sin cumplir sus compromisos: Piden una reunión con el alcalde Hurtado