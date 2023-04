Alcaldía dice que sin “engaños” está cumpliendo con el Acueducto Complementario

Aunque hasta ahora se hizo un inicio formal de las obras de la Ptap Boquerón, el mandatario aseguró que él sí va a saldar la deuda de agua en el sur de la ciudad, además lanzó varias pullas a la anterior Administración por las obras del Acueducto Complementario

Con un evento en el sur de Ibagué, el alcalde Andrés Hurtado dio inicio a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) Boquerón, obra que está a cargo del consorcio Abastecer 23 y se hace una inyección de $26.353 millones a través del Ibal. Aunque hay que destacar que el acta de inicio se suscribió desde el pasado 16 de marzo del 2023.

Según explicó el mandatario, la construcción de esta planta va a ser una solución en materia de agua potable para los barrios del sur, que en la actualidad se surten del líquido con un Índice de riesgo de calidad del agua (Irca) superior al 80 %, exponiéndose a afectaciones de salud.

Hurtado aprovechó el inicio de obras, para lanzar pullas al gobierno del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pues acotó que en su momento se le hicieron “falsas promesas” a los habitantes de las comunas 12 y 13 y que él está saldando la deuda.

“Aquí ustedes no eligieron un alcalde politiquero, yo decidí no venir a la comuna 13 a hacer campaña, tomé esa decisión porque era una burla volver a la comuna 13 en campaña a prometer lo mismo cuando los habían engañado hace poco trasladando el agua con motobombas, qué vergüenza, qué cinismo, para que lo sucediera el candidato del entonces, que también fue gerente del Ibal y le quedó grande entregar agua potable y los engañó (...) dije, espero para el orgullo que uno se lleva, la satisfacción del deber cumplido, que sea el alcalde que nunca fue a la comuna 13 en campaña a prometer, pero que sea el alcalde que como hoy les cumplió con el acueducto, así es como hacemos política en Ibagué nosotros, no engañando, no humillando y no prometiendo, sino cumpliendo”, expresó Hurtado.

En ese sentido, el burgomaestre recordó que el proyecto como se concibió en el anterior gobierno contemplaba una estación de bombeo, mismo que encarecía el costo del servicio de acueducto y que por eso desde el Ibal se decidió arrancar de cero con el proyecto.

El mandatario indicó que recibió una ciudad destruida y que vino a “resucitar” muchos proyectos, entre ellos el acueducto complementario, entre otras obras de infraestructura.

¿Qué comprende la obra?

Hurtado señaló que a la altura del sector de Boquerón, en la autopista sur, viene la red del Acueducto Complementario que traslada 800 litros por segundo, la idea es que se instale una derivación que va hasta la planta de tratamiento de agua potable en Boquerón para tratar 200 litros por segundo, y se construya un tanque de almacenamiento de 3 mil metros cúbicos.

También, que el tanque de almacenamiento sea interconectado con 14 acueductos comunitarios de los 16 que existen en la zona, “esas interconexiones van al tanque de almacenamiento de ellos, recuerden que las redes son comunitarias, ellos harán un contrato con el Ibal, el Ibal será el proveedor mediante el mecanismo jurídico que existe en la ley 142 que nos permite venderles agua en bloque y que ellos sigan suministrando a sus comunidades el servicio. La gente debe pagar por un servicio que es netamente de agua potable”, explicó.

Asimismo, acotó que se prepararán a los acueductos comunitarios comercialmente, pues varios de ellos deben hacer la instalación de los micromedidores, con el fin de que se pueda hacer la lectura y se pague el servicio de acuerdo al consumo.

Cifra

$26.353 millones es el valor del contrato que se suscribió con el consorcio Abastecer 23 representado legalmente por Olaguer Agudelo Prieto.

Dato

La obra está proyectada para ejecutarse en 10 meses y se prevé que se culmine el 15 de enero de 2024.

MAS NOTICIAS

¡Confirmada la fecha y lugar del Circo Hermanos Gasca en Ibagué! Vuelven a la ciudad tras 8 años

¿Otro ‘Jamming Fest’ en Ibagué? Responden sobre conciertazo en el Murillo Toro, a fin de mes