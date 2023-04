‘Amarga’ situación en La Miel por la suspensión de construcciones que no tenían permisos

Pobladores quieren usar el relleno sanitario como garantía si no se llega a una negociación y las estructuras a base de ladrillo y cemento son demolidas.

La Alcaldía de Ibagué anunció la demolición de 14 construcciones que se realizaban en la vereda La Miel, zona San Isidro, por infringir las normas urbanísticas, sin embargo, pobladores hablan de tomar vías de hecho si no llegan a un acuerdo.

Con una visita en terreno, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Policía, y Espacio Público, este viernes, evidenciaron que varios ciudadanos de La Miel adelantaban hacia la salida Bogotá km 7, detrás de Clinaltec, la venta de lotes y la edificación de lo que serían viviendas, sin autorización.

Con el uso de pendones se publicitaba la compra y venta de terrenos y se anunciaba una nueva urbanización denominada ‘El Edén’, procedimiento en el que se infringen las normas urbanísticas, por lo que próximamente se haría la demolición de las construcciones en pie.

Habitantes de la vereda La Miel, zona San Isidro se reunieron para dialogar las acciones a tomar si llegan a demoler las construcciones que algunos adelantan o si se afecta su venta de lotes.

Frente a lo anterior, desde la Administración municipal se le hizo un llamado a las personas para que se asesoren antes de iniciar una construcción, pues los habitantes de la zona involucrados en dicha actividad, solo tienen autorización del empleo del suelo para fines agrícolas.

“Allá fueron reubicadas por el Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) unas personas que llegaron desplazadas del sur del Cesar, les dieron vivienda y una parcela para que la cultivaran, hace más de 20 años. Después de la pandemia se incrementó la parcelación y construcción de vivienda en las parcelas, porque las empezaron a vender en común y proindiviso” se acotó desde el Gobierno local.

Así pues, mediante un acta se le notificó a las personas que adelantan la construcción sin autorización, que habrá una audiencia pública el 26 de abril a las 11 de la mañana en la Dirección de Justicia.

Habitantes de La Miel

A pesar de que los pobladores de La Miel son conscientes de no tener las licencias de construcción, le manifestaron a esta redacción que en varias oportunidades le han dicho a la Alcaldía que lleguen a un acuerdo para legalizar los terrenos.

“Que se amplíe el POT si es posible, o que lo pongan como centro poblado, pero lo que han dicho es que las construcciones son ilegales porque están en la zona rural y nosotros lo entendemos, pero somos unos campesinos que nos dejaron ahí.

“Y ahora no hay agua para cultivar, porque con el crecimiento de Ibagué nos van recortando el agua de 115 litros, pasamos a 75 y no nos alcanza para vivir solo de la tierra porque no se logra cultivar arroz, maíz, que era lo que producíamos” sostuvo, César Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Total que la comunidad optó por vender pedazos de tierra que van desde los $15 hasta $40 millones, dependiendo el tamaño, además, los mismos pobladores adelantan la construcción de varias casas, para poner negocio, habitar o arrendar.

Pues, por más de 20 años las familias han crecido, tienen derechos sobre las propiedades y esperan que su territorio se amplíe y se den garantías de vida digna.

El crecimiento del municipio, sin tener en cuenta el POT, pone en riesgo las garantías de vida digna y el medio ambiente.

Servicios públicos

Como todo sector residencial, estas nuevas viviendas que se construían iban a requerir del suministro de servicios públicos básicos como el agua y la energía, a lo que la comunidad ya le tenía varias soluciones.

En primera medida, el servicio de energía no lo consideran un problema porque dicen que ya existe en el sector, y si se requería algo más, se le pagaba a Celsia para que hiciera las respectivas conexiones.

Al ser conscientes de las dificultades que hay con el servicio de agua potable, en La Miel tienen como propósito construir un pozo profundo, que se encargaría de llevar el agua a un tanque, para su posterior purificación y suministro a cada una de las viviendas. Además, de construir de su propio bolsillo y con su mano de obra una Ptar, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Acciones para tener solución

A propósito de la comunicación de la Alcaldía sobre la posibilidad de demoler lo que se ha construido, los residentes de La Miel se reunieron a dialogar y acotaron que buscarán espacios de negociación con el Gobierno local, como lo han hecho en otras oportunidades y con otras Administraciones.

Primero, para que les definan qué va a pasar con el relleno sanitario que tienen en inmediaciones y que está por perder su vida útil, y al cual no desean que se le amplíen las hectáreas, porque quieren que se priorice el bienestar de los residentes aledaños al sitio.

Además, de que se invierta en la zona, por el hecho de que se sienten abandonados. No obstante, si no ven voluntad por parte de la Administración, “nos veremos abocados a cerrar el portón del relleno sanitario y que Ibagué se llene de basura”, indicó Quintero.

La Administración municipal frenó el avance de unas obras que podrían ser demolidas.

DATO: En nuestra edición del 20 de febrero del presente año puede conocer el estado del relleno sanitario municipal, y cómo se dio la asignación del mismo cerca a las familias que hoy quieren ampliar el territorio.

"En vista de que nos vayan a tumbar alguna cosa, nosotros nos veremos abocados a cerrar el portón del relleno sanitario y que Ibagué se llene de basura", Presidente de JAC

"Deberán realizar los trámites exigidos para realizar la construcción, donde el POT y el uso de suelo lo permita. Más que un acuerdo, es cumplir con el ordenamiento jurídico. No olvidar que en inmediaciones de esos predios está ubicado el relleno sanitario del municipio", Gobierno Local

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

Tamal, lechona, bizcocho y más: la deliciosa y variada cultura gastronómica del Tolima

La bella música del Tolima que enamora a ritmo de elementos indígenas, africanos y españoles