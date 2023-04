"Ibagué, te quiero mucho" Polémico arrepentimiento de Westcol por ofender a la ciudad

El creador de contenido vuelve hablar de Ibagué, esta vez para disculparse. ¿Le convencen sus palabras?

Después de la polémica en la que estuvo involucrado Luis Villa, mejor conocido como Westcol, en la que se refirió a la capital tolimense como “un put* hueco”, el exnovio de Aida Victoria Merlano ahora ofreció excusas por sus palabras.

“Yo me equivoque con lo de Ibagué, me equivoque porque es una ciudad que no merecía eso, parce. Y las palabras que salieron de mi boca, ofendieron a mucha gente y no me parece lo correcto”, dijo Westcol en su más reciente vídeo.

Lea también: Influencer que dijo que Ibagué es una "mierd*" re apareció con cara de regañado: esto dijo

A su vez, afirmó que contrario a ello, debía incitar al turismo en esta ciudad, más aún siendo una persona tan influyente como él.

“Perdón, es lo único que tengo para decir. Perdón, yo no sé qué pensaba cuando dije esas palabras tan crueles”, agregó.

Todo parece ser una muestra de arrepentimiento por parte de Westcol, pero con la música de fondo y lo que siguió afirmando, para muchos, es un acto más de burla del creador de contenido.

“Siento que Dios no iluminó mi cerebro, lo iluminó el DIABLO”, exclamó. A pesar de eso, el hombre acepta que se equivocó y desea que Ibagué siga creciendo como ciudad y “tapen esa cantidad de huecos que tiene”. Adicionalmente destacó la gastronomía local, el folclor y la hinchada del Deportes Tolima.

Finalizó diciendo: “¡IBAGUÉ TE QUIERO MUCHO!”.

Lea acá: ¿Se libró Westcol de la justicia? Ibaguereños no se quedan con los brazos cruzados: vendrán más demandas

Vea aquí el vídeo completo y déjenos saber su opinión, ¿le cree a Westcol?

Cabe recordar que un grupo de abogados ibaguereños apelaron la caída de una tutela que busca hacer valer el buen nombre y honra de la Ciudad Musical y así mismo interpondrán medidas penales contra el influencer paisa.

