Contenido Exclusivo

En medio de su encuentro con la comunidad en el sector de El Salado, el alcalde Andrés Hurtado se pronunció sobre el trámite de la reforma laboral, la cual está lista para su primer debate en el Congreso, e indicó que el proyecto de ley podría traer una numerosa cifra de despidos, lo que es un mayor perjuicio para ciudades como Ibagué.

El mandatario sostuvo que luego de reuniones con los empresarios de la ciudad, muchos de ellos se mostraron “pensativos” frente a hacer inversiones en la capital del Tolima e indicó que es momento de que la sociedad se una como país.

"Se viene un despido masivo donde se apruebe esa reforma laboral, y finalmente la culpa se la echan al mismo de siempre, al alcalde (...) Vamos a trabajar unidos en Colombia sino nuestro país... no está lejos, si empiezan los despidos masivos, los empresarios comienzan a irse, a cerrar, nadie va a decir 'yo voy a seguir sosteniendo y me voy a quebrar', cierran y así pasó en Venezuela, un país muy rico y fuerte. Los colombianos se iban a Venezuela porque era un país dolarizado, hoy en día a los venezolanos y a muchos extranjeros les ha tocado ir a rebuscarse a muchas partes del mundo para mandar platica a sus familias. A Colombia tenemos que cuidarla todos, sacarla adelante todos, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a arrodillar, vamos a seguir defendiendo nuestra empresas", dijo el mandatario local ante los ciudadanos.

Hurtado dijo que con la reforma hay estadísticas que hablan de la pérdida de más de 400 mil empleos y que esto se traduce en hambre y más pobreza.

A su vez hizo una exigencia a los congresistas del país para que "se paren en el Congreso de la República, que no vayan a votar una reforma que es lesiva con el pueblo colombiano, porque el empresario, como me dijo hoy (ayer), 'nosotros cerramos', y ¿Quién se jode? Pues la gente que trabaja en las empresas, ¿Quién pierde sus empleos?, ¿Quién pierde la posibilidad de acceder a un crédito para la vivienda, para la educación sino tiene un empleo formal y digno?, eso nos conlleva a la pobreza y nos lleva a muchas problemáticas sociales que se pueden vivir", expuso el burgomaestre.

En sentido reiteró que se deben "cerrar filas" para que no se voten "reformas lesivas".