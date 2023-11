Johana Aranda, alcaldesa electa se comprometió a que combatir problemas de inseguridad y de ilegalidad con los taxistas.

La alcaldesa electa Johana Ximena Aranda se reunió con el gremio de taxista de Ibagué, uno de los sectores que dinamiza la economía en la Ciudad, pero que de manera constante denuncia la falta de control y regulación de transporte ilegal y por los problemas de inseguridad.

La reunión que se llevó a cabo a las afueras del Estadio Manuel Murillo Toro dejó la esperanza de un trabajo mancomunado entre los taxistas y la nueva administración municipal, en aras a que los conductores de la ‘ola amarilla’ tengan mejores condiciones, para haya una mejor cultura de movilidad, que los taxistas sean capacitados y brinden un servicio de calidad para los ibaguereños y turistas, teniendo en cuenta que Ibagué se ha convertido en una ciudad epicentro de eventos deportivos y culturales que generan una buena dinamización de la economía.

“Quiero que tengamos una red de taxistas y me uno a eso, es importante porque solo unidos conquistamos… si no nos unimos como territorio no avanzamos. Es con el primer gremio que me reúno para escucharlos y por eso la tarea es grande, el reto es enorme, pero yo los necesito, cuando no nos pongamos de acuerdo yo estaré ahí”

Durante el encuentro, los conductores y la alcaldesa electa hablaron de temas como la cultura ciudadana, infraestructura vial, legalidad y seguridad alrededor del gremio taxista: “Cuando vean maquinaria no se pongan bravos porque vamos a estar tapando los huecos de Ibagué, todo el tema de legalidad, yo soy amiga de la institucionalidad y la legalidad, yo represento un partido que se llama Centro Democrático, mano firme y corazón grande para gobernar a Ibagué y con la secretaría de Gobierno la vamos a manejar de manera articulada, ya me he sentado con la coronel”

Asimismo, Aranda invitó a la reserva activa de Ibagué a que se una a la gran red de apoyo comunitario teniendo en cuenta que muchos pensionados y veteranos de las Fuerzas Armadas, son propietarios de taxis.

En medio de la reunión, Aranda dejó claro que aunque fue apoyada por varios partidos políticos, las secretarías y los institutos serán manejados por ella con autonomía.

“Necesitamos que la gente con experiencia e idoneidad nos acompañe, tenemos muchas tareas conjuntas yo les pido que esperamos el empalme y tengamos otra reunión previa a mi posesión porque creo que esta muestra evidente de lo que yo quiero hacer con usted, yo quiero que ustedes estén bonitos, atendiendo a mi gente, que tenga la idoneidad necesaria para contarle al turista que tiene Ibagué, qué se ofrece la ciudad, no que le hablemos de los huecos, del mal alcalde ni la corrupción de la secretaría de movilidad, que le hablemos a los turistas de una ciudad maravillosa”, manifestó Aranda.

Asimismo, la próxima mandataria refirió que está dispuesta a atender siempre el llamado de los taxistas, pero que no está de acuerdo con las vías de hecho aunque sea legítima “nos afecta, búsquenme, siempre van a contar con una mujer que va a unir y concertar”.