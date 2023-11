La Secretaría de Salud entregó recomendaciones a los ibaguereños para que eviten intoxicaciones y otras afectaciones en temporada navideña.

Para nadie es un secreto que al llegar la temporada decembrina para algunos llega con molestias, esto por enfermedades o afectaciones en la salud debido al consumo de comidas y bebidas embriagantes y compra de productos que en algunos casos, producen intoxicaciones haciéndoles pasar mal la Navidad o Año Nuevo. Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Ibagué entregó a los ciudadanos algunas recomendaciones para prevenir complicaciones en su estado de salud.

De acuerdo con la Administración Municipal, es importante saber dónde se compran los productos y tener sospechas si ofrecen un precio demasiado bajo.

“Hacemos muestras de alimentos para evitar intoxicaciones. En esta fecha de diciembre se come mucho, clona, tamal alimentos, es el momento a todos los ibaguereños en hacerles una llamado al consumo adecuado y mesurado de alimentos y por supuesto al tema de licor, no mezclarlos, Hay cinco recomendaciones para evaluar dónde comprar, sospechen si es un precio demasiado bajo, compren en establecimientos formalmente constituidos, no a personas que les ofrezca por internet, la tapa debe estar sellada, hermético y de buena consistencias, las estampillas deben ser íntegras y con letras adecuadas, cuando ponemos el licor a la luz no deben haber partículas”, explicó Martha Liliana Ospina Gutiérrez.

Dentro de las estrategias que también adelanta la Secretaría de Salud para que los ibaguereños disfruten la Navidad o el Año Nuevo están incluidas el control con la venta de pólvora: “Hacemos un llamado responsable, específicamente a todos los padres de familia en el manejo adecuado de la pólvora, recordemos que ninguna persona puede manipular, transportar, almacenar pólvora. En los próximos días saldrá el decreto donde se prohíbe la comercialización de este elemento porque se puede generar intoxicaciones, quemaduras, amputaciones, fracturas e incluso fallecimientos. No queremos que ninguna familia esté en una unidad de quemados”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con Ospina Gutiérrez los ibaguereños pueden evitar algunas novedades para evitar que pasen esta fechas en una sala de urgencias.

Pero el trabajo que realizará la cartera de salud también abarca la inspección a centros recreacionales y piscinas: “Hacemos vigilancia y control a las piscinas recordemos que vienen muchos turistas y así aseguramos que tengan las condiciones de higiene adecuado y seguridad”, mencionó.

¿Cómo está la red hospitalaria?

Según la Secretaría la Red Hospitalaria en Ibagué está sólida y cuenta con el recurso humano adecuado: “Hacemos las vigilancias y visitas para identificar los protocolos que se estén llevando a cabo, que estamos preparados para intoxicaciones, fracturas, heridas con arma blanca y de otro tipo, , tenemos que trabajar sobre la prevención, también contarles que como secretaría enviamos una alerta para que hospitales están preparados y también las EPS”, concluyó.