Las autoridades indicaron que los vehículos aparentemente son de propiedad de jugadores y directivas del Club Deportes Tolima.

Para algunos jugadores del Club Deportes Tolima la victoria ante el Deportivo Cali no fue tan dulce debido a un impase con las autoridades de tránsito de Ibagué. Al parecer, dejaron parqueados sus vehículos a las afueras del Estadio Manuel Murillo Toro mientras disputaban el partido, situación que generó la inmovilización.

El secretario de Gobierno de Ibagué Milton Restrepo Ruiz, refirió que impusieron los comparendos por abandono de los automotores y por estar mal estacionados alrededor del Coloso de la 37, en su mayoría los rodantes estaban sobre los andenes invadiendo el espacio público: “Hicimos un llamado de atención, además con la aplicación de las sanciones de la Secretaría de Movilidad. Carros tirados alrededor del estadio, lo cual no les faculta ni a ellos ni a ningún ibaguereño de violar las normas de movilidad y de seguridad”, indicó el funcionario.

Restrepo Ruiz cuestionó el comportamiento tanto de los dueños de los automotores: “La Policía Nacional no está para cuidarle el carro a nadie. No es una empresa de vigilancia privada por eso dimos la instrucción en el puesto de mando unificado de que se aplicaran los comparendos y si era necesario la inmovilización de vehículos sea jugadores de fútbol, sea jugadores de basketball, presidentes de clubes deportivos, sea la misma Administración municipal que estamos facultados para dar ejemplo y no vamos a permitir este tipo de desorden social”, puntualizó Restrepo Ruiz.

En total, se impusieron ocho comparendos y sanciones.