Un líder comunal presentó su queja públicamente y esto es lo que responde el IBAL.

Esta redacción conoció la denuncia ciudadana hecha por varios vecinos del barrio Varsovia de la comuna 9 de Ibagué, en la que acusan al alcalde, a la gerente del IBAL y a funcionarios de la empresa Macroservicios Especializados SAS ESP, por presuntamente obligarlos a cambiar los contadores de agua de sus viviendas.

Según manifestó el líder comunal del sector, Álvaro Prada, el sábado 9 de diciembre, contratistas arribaron a las viviendas para iniciar el proceso de transformación de los medidores; pero lo sorprendente para los residentes fue haber recibido presuntas intimidaciones para cesar el servicio a quienes se opusieron. Ante ello, la comunidad se sintió atropellada y afirma que aún no es necesario dicho proceso, porque sus contadores se encuentran en óptimas condiciones.

“Esa es la Navidad que nos deja el señor alcalde Hurtado y la gerente del IBAL a todos los usuarios en Ibagué”, expresó Álvaro Prada y dijo que era una arbitrariedad de la administración municipal. Además, agregó, “no hay derecho que vayan a transformar la mayoría de contadores en buen estado. Me pasaron un oficio en el que me amenazan que, si no dejó cambiar el contador del agua, me suspenden el servicio… y la ley no lo permite.”

De acuerdo al relato del denunciante, podrían realizar una protesta cívica toda vez que se les imponga la medida. A la vez, afirma que antes de este tipo de cambios, la ciudad debería gozar del servicio de agua completo y en todo momento, porque, según contó, en su barrio solo cuentan con el preciado líquido cuatro horas al día, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Una de las razones que han llevado a varios ciudadanos a manifestar su inconformismo, se basa en que hace poco modificaron la infraestructura, con costos de $292.000 por contador y $45.000 por instalación.

¿Qué dice el oficio del IBAL?

La comunicación recibida por los habitantes de la comuna 9, se describe como parte del programa de Micromedición hecho por el Grupo Técnico de Control Pérdidas del IBAl ESP OFICIAL, mediante su gestor comercial MACROSERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ESP, en el que evidenciaron ciertas anomalías en la lectura de medidores y facturación del servicio. Algunas opciones son: “medidor no registra consumo”; “acometida sin medidor” y “tecnología obsoleta”, caso específico de este sector.

Esta iniciativa se basa en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, debido a que el IBAL no ha logrado realizar el cobro real del consumo. El oficio advierte una fecha de 30 días calendario para que los usuarios adquieran un medidor nuevo, sea en una ferretería de confianza con soportes de homologación; o bien sea, obtenerlo a través del gestor Macroservicios Especializados SAS ESP.

Además de presentar la documentación correspondiente, el comunicado deja claro que el costo del montaje podrá ser financiado a una sola cuota dentro del recibo. Y evidencia que el presente proyecto está estipulado también en la cláusula décima “Obligaciones del suscriptor y/o usuario” del contrato de Condiciones Uniformes de la empresa y si se incumple, “podrá acarrear la suspensión del servicio”.

La oficina de prensa del IBAL le respondió a El Nuevo Día que los micromedidores sí hay que cambiarlos después de cinco años de uso, aun porque las tecnologías evolucionan y es para asegurar que lo que se cobre es lo que realmente se está consumiendo.