Empresas de ambulancias protestan frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal

Se registra bloqueo en la calle 15 en inmediaciones de la Secretaría de Salud.

Tras una serie de accidentes de tránsito que involucraron a vehículos de emergencia, especialmente ambulancias, representantes de las empresas que ofrecen estos servicios protagonizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud. La protesta tenía como objetivo expresar sus preocupaciones y entregar un pliego de peticiones que buscan garantizar la operatividad de todas las empresas.

En medio del efervescente momento, los manifestantes expresaron la necesidad de una revisión detallada del sistema que actualmente rige la distribución de los servicios de emergencia. Esto se motiva por la grave problemática que se vive con la famosa 'Guerra del Centavo', una situación que viene ocurriendo desde hace muchos años y que no solo pone en riesgo a la ciudadanía, transeúntes y demás conductores, sino que también afecta la seguridad de las tripulaciones.

Por esta y demás situaciones, las empresas que conforman el Sistema de Emergencias Médicas se tomaron la tarea de radicar un oficio para solicitar a los entes de Inspección, Vigilancia y Control atención a esta problemática que los aqueja.

Así las cosas, en solicitud al Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, actual Ministro de Salud y Protección Social; Doctor Ulahy Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud; Doctora Claudia Milena Correa, Secretaria de Salud Departamental; Doctora Martha Liliana Ospina, Secretaria de Salud Departamental y Sandra Liliana Rodríguez, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el documento inicia de la siguiente manera: "Por medio de la presente, las empresas que en la actualidad integramos el Sistema de Emergencias Médicas de Ibagué solicitamos a ustedes de manera respetuosa pero con carácter de exigencia, que por parte de ustedes se tomen las medidas pertinentes para garantizar la operación total de las empresas que atienden urgencias y emergencias, evitando la existencia de siniestros y de esta manera no poner en riesgo la vida de las tripulaciones y a la ciudadanía en general". Además: Habitantes de otros barrios de Ibagué también protestaron por falta de agua este martes

A continuación, plasmaron un recuento de los hechos a los que hacen mención: "Marzo del 2023, la Secretaría de Salud Municipal expidió la resolución 010 que creaba el Sistema de Emergencias Médicas de Ibagué y generaba una incipiente estructura funcional. Se aclara que se considera incipiente porque carece de estructura normativa, no dicta marco sancionatorio y no es obligante para que las empresas que no deseen hacer parte del Sistema de Emergencias tengan restricción alguna para la no prestación del servicio en el marco del Sistema de Emergencias Médicas", reza el primer ítem.

Seguidamente, plasmaron todas las exigencias que se condensan en estas imágenes:

Noticia en desarrollo...