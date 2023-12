El presidente Gustavo Petro visitó por primera vez Ibagué, Tolima, desde que tomó el poder. Desde la Universidad del Tolima lanzó una fuerte advertencia a sus críticos.





“Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento. No va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar lo que hizo Petro. Mamola. Mamola, el pueblo no se rinde, carajo”, fueron sus palabras ante los asistentes.