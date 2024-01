“Directivas de la USI no le ponen la cara al pueblo ibaguereño”: concejal Jorge Bolívar

El concejal de oposición, Jorge Bolívar, dio a conocer que las directivas de la USI de Ibagué, no asistieron al debate de control político que había citado para hoy.

El concejal Bolívar manifestó que aunque no asistieron al debate sobre la salud para responder las inquietudes, ya se fijó una nueva fecha para el próximo jueves 25 de enero. “Espero que asistan”; advierte.

No asistieron a debate de control político

Visiblemente contrariado, el concejal Jorge Bolívar, lamentó que en la mañana de este viernes, no se haya podido adelantar el debate sobre la salud en Ibagué, debido a la no asistencia de las directivas de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) a la plenaria del Concejo Municipal.

“Le presentamos excusas a todos los ciudadanos que asistieron, puntualmente, al debate donde íbamos a analizar la salud de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) y la salud de todo el sistema de prestación, incluidos los puestos de salud. Lamentablemente, no vinieron el día de hoy. He sabido que no tenían la intención de llegar a este debate, desde hace ocho días habían pedido el aplazamiento, nosotros nos sostuvimos en la fecha”, respondió Bolívar.

De igual manera, informó que ya se fijó nueva fecha para la realización del debate que busca conocer el estado de la prestación de los servicios por parte de la red hospitalaria de Ibagué: “Hoy nos presentaron una incapacidad, precisamente, de la misma Unidad de Salud de Ibagué. Hemos fijado nueva fecha para el jueves 25 de enero de 2024, a las 8:00 de la mañana. Esperemos que para esa fecha sí se presenten para poder dar trámite a este debate sobre la salud”.

Para Jorge Bolívar, son varias las inquietudes que va a plantear en nombre de la ciudadanía ibaguereña: “La salud en Ibagué es caótica. queremos que nos digan ¿Cómo están los puestos de salud? ¿Cómo está la atención de diferentes especialidades? Hasta ahora, no vemos avances en la prestación de los servicios de salud desde hace ocho años”, dijo.