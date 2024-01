Vea cuál es 'la reina' de las infracciones de tránsito en Ibagué durante este 2024

La Secretaría de Movilidad informó cuáles son las principales infracciones de tránsito que han cometido los ibaguereños durante los primeros días de 2024.



Evite un comparendo

La Administración Municipal dio a conocer que solo van 22 días del nuevo año, y el estacionamiento prohibido en las calles de la ciudad, ya alcanza las 561 sanciones a conductores indisciplinados que abandonan sus vehículos en la vía pública.

“Durante este 2024 se han impuesto 1.138 comparendos, ocupando el primer lugar el mal parqueo, seguido de la no realización de la revisión técnico mecánica con 129 sanciones. La tercera infracción es no portar el SOAT con 88 y la cuarta no acatar las normas de tránsito con 73 multas”, dijo Johana Catalina Díaz, secretaria de Movilidad.

Es importante resaltar que el mal parqueo genera una sanción cercana a los $650 mil y no tener al día el SOAT una multa cercana al millón 300 mil pesos.

Las otras infracciones más cometidas son: guiar un vehículo sin portar la licencia, conducir motocicleta sin observar las normas de tránsito, transporte ilegal, conducir en estado de embriaguez, entre otras.