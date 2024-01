Más de 65.000 estudiantes de colegios oficiales de Ibagué, regresaron hoy a clases

La Secretaría de Educación de Ibagué, le dio la bienvenida hoy a cerca de 65.000 estudiantes que comenzaron el calendario escolar 2024.



Feliz regreso a clases

Las 59 instituciones educativas oficiales de la Capital Musical, iniciaron su calendario escolar la mañana de este lunes 22 de enero y para ello, la Administración Municipal se ha encargado de garantizar lo necesario para el buen desarrollo de este año académico, que arrancará con más de 65 mil estudiantes.

“Hemos dispuesto que se reciba a los estudiantes con actividades lúdicas. Desde las 7:00 de la mañana estaremos en la sede principal del Antonio Reyes Umaña junto con la Policía de Infancia y Adolescencia con una jornada de regreso seguro a clases”, manifestó María Isabel Peña, secretaria de Educación.

Y agregó: “Destacar que contaremos desde el primer día de clases con el Programa de Alimentación Escolar, beneficiando a más de 21 mil niños y jóvenes con la modalidad de ración industrializada, que ampliaremos a más estudiantes y más tipos de alimentación en el mes de febrero”.

Cabe recordar que los padres de familia que aún no hayan matriculado a sus hijos, pueden solicitar un cupo en la plataforma www.cupoescolaribague.gov.co para que ningún niño se quede por fuera del sistema educativo este año.

Con un acuerdo por la ‘no violencia’ inició el calendario de clases en Ibagué

Durante el regreso a clases, la alcaldesa Johana Aranda invitó a trabajar por la convivencia escolar en las aulas, en una jornada de bienvenida en la institución educativa Antonio Reyes Umaña.

La mandataria y la Policía de Infancia y Adolescencia, escogieron el Sur de Ibagué como escenario para dar apertura al calendario académico 2024, con la firma de un acuerdo por la ‘no violencia’ en las aulas, para los más de 65.000 estudiantes.

Desde la Institución Educativa Técnica Antonio Reyes Umaña, la alcaldesa también se refirió a su compromiso por culminar las obras de esta sede, que actualmente se encuentra en construcción.

“No vamos a escatimar ningún esfuerzo en protegerlos y en entregarles esta institución como se la merecen, trabajaremos incansablemente por devolverle a esta institución su valor, su infraestructura y entregarles a los niños una institución que cumpla con todas las condiciones para que puedan venir a estudiar llenos de esperanza”, afirmó la líder de los ibaguereños.

Por su parte, María Isabel Peña, secretaria de Educación Municipal, sostuvo que: “Hoy se ha creado un propósito y es la no agresión emocional, verbal, física; hoy se firma el pacto por la no violencia, un llamado al respeto entre estudiantes y docentes, que inicia cuando me pongo en los zapatos del otro y lo acepto; vamos a acompañarlos en ese proceso".

De esta manera, 59 planteles educativos oficiales retornaron hoy a las aulas, de la mano del Programa de Alimentación Escolar para más de 21.000 niños y jóvenes beneficiados, así como actividades lúdicas en su primer día de clases del año.