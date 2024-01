¿Cuándo van a liquidar el convenio con Infotic?: Concejal Jorge Bolívar al Transmusical

El concejal de oposición Jorge Bolívar, hizo duros cuestionamientos al Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué (SETP), denominado Transmusical.

El concejal de Ibagué también le pidió cuentas claras al gerente del SETP y reveló que la nómina y los arrendamientos de las oficinas, podrían estar costándole a los ibaguereños más de 1.000 millones de pesos anuales.

Pidió cuentas claras al SETP

Serios cuestionamientos le hizo el concejal de Ibagué Jorge Bolívar, al convenio que aún mantiene el Sistema Estratégico de Transporte y la Alcaldía de la ciudad con la empresa Infotic de Manizales, para el recaudo del denominado Transmusical.

El cabildante de oposición sentenció que son nulos los avances del Transmusical en cuanto a las obras de infraestructura que se necesitan para su implementación: “No veo los patio talleres, no veo los parqueaderos. ¿Cuántos lotes han comprado para hacer los patio talleres? El único afán es legalizar un contrato con Infotic. Esta ciudad no tiene una sola obra que haya hecho el Sistema Estratégico. No engañemos más a la ciudadanía”.

Le puede interesar: Lamentable: Niño que estaba hospitalizado por dengue falleció en Ibagué

En tono airado, Jorge Bolívar también cuestionó, según él, la poca o casi nula gestión y actividad que desarrolla el equipo y la nómina del Sistema Estratégico que gerencia César Yáñez:

“¿Cuánto le cuesta a los ibaguereños sostener el Sistema Estratégico SETP? ¿Cuántos son los costos de la nómina? Todos las gestiones que le competen están suspendidas: Infotic, peatonalización de la tercera, semaforización, patio talleres. Quiero saber ¿Cuáles son las actividades que hace todo el personal?. Esta nómina que me imagino le vale más de mil millones al año a los ibaguereños, pagando las oficinas más costosas en el World Trade Center y sin tener nada que hacer, es una burla para la ciudad”, cuestionó el concejal conservador.

Le sugerimos leer: Ibagué está que arde: ocho incendios forestales fueron atendidos este fin de semana

Finalmente, Jorge Bolívar solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de investigación: “Quiero instar a esta Administración a que no se burle más de Ibagué. Que nos definan si van a liquidar el convenio amañado con Infotic o le van a hacer caso a la Procuraduría que recomendó liquidarlo. Queremos ver obras en Ibagué del Sistema Estratégico, queremos avances y no los estamos viendo”, concluyó.