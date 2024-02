Buscan a los familiares de una mujer que falleció en la Clínica Ibagué

Buscan a la familia de una mujer de 39 años de edad que falleció en las últimas horas en la Clínica Ibagué



Buscan a la familia de Edelmira

Las directivas de la Clínica Ibagué, dieron a conocer que una mujer de 39 años de edad, identificada como Edelmira Urrego, falleció en las instalaciones de dicho centro asistencial, por lo que buscan a sus familiares para que reclamen el cuerpo y realicen las respectivas diligencias para sus honras fúnebres.

Gonzalo Rojas, coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Ibagué, en diálogo con El Nuevo Día, informó que la señora llegó el 30 de enero, remitida desde el hospital San Francisco y al parecer, dos semanas antes se encontraba en una fundación de rehabilitación conocida como Ministros Competentes, debido a que era una persona habitante de calle.

Al ingreso al centro asistencial, la mujer indicó su nombre y número de cédula, pero no suministró ningún contacto de familiares, sin embargo, su estado de salud era muy complicado y entró a la Unidad de Cuidado Intensivo, donde tuvieron que realizar maniobras de reanimación, pero finalmente murió.

El doctor Rojas indicó que han hecho todo el proceso de investigación para ubicar a sus seres queridos y corroborar su identidad, pero hasta el momento no han encontrado a ninguna persona que se haga responsable de esta mujer.

Según lo manifestado por el coordinador de la UCI, en el ADRES y en el Sisben de la paciente, aparece que estaba afiliada en Rovira, por lo que informaron a la Alcaldía de ese municipio, al igual que a la Alcaldía de Ibagué.

Asimismo, indicó que el Instituto de Medicina Legal les ayudó con la confirmación de la identidad y se pudo establecer que nació en el municipio de San Antonio.

Rojas explicó que este tipo de situaciones representan un problema para la clínica debido a que no cuentan con una morgue, sino con un cuarto transitorio de cadáveres, por lo que no pueden permanecer mucho tiempo debido a que no hay condiciones para su preservación.

Si usted tiene información que permita ubicar a los familiares de Edelmira Urrego, puede acercarse a la Clínica Ibagué en la calle 12 con carrera Quinta Nº. 12 - 15.