‘Delinquir no Paga’, el programa con el cual la Alcaldía busca prevenir delitos en jóvenes

Más de 180 estudiantes han visitado el Complejo Carcelario de Picaleña, en esta campaña de prevención.



El programa

La Alcaldía de Ibagué, informó que gracias a esta campaña del INPEC, han logrado impactar la vida de más de 180 adolescentes de las instituciones educativas de la ciudad, mediante una campaña de concientización y prevención de hechos delincuenciales.

“Esta actividad me hizo reflexionar mucho y marcó mi vida, me alegra haber ido y es la mejor experiencia que he tenido. Recomiendo esta visita e incluso tengo amigos que andan en malos pasos y esta actividad les ayudaría muchísimo a abrir los ojos y ver esta realidad”, contó Samara Torres, estudiante.

El programa busca alejar de actividades delincuenciales como del uso de sustancias psicoactivas a los jóvenes, mediante una terapia de concientización al ingreso del penal, en el cual se perciben las vivencias de los reclusos y la historia de vida de los privados de la libertad.

“Qué mejor que llevar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a vivir esta experiencia, a ver un espejo de lo que les puede pasar si toman malas decisiones. Recomiendo mucho este programa del INPEC y agradezco que mis estudiantes hayan podido participar de esta terapia de la concientización”, indicó Carlos Aranzazu, rector de la preparatoria San Sebastián.

En la actividad, se realiza el ingreso al Complejo Carcelario con todas las medidas de seguridad, en compañía de los psicólogos, tanto del Coiba como de la institución educativa, y de dragoneantes que guían el recorrido durante toda la jornada.

Además, de manera previa los padres de familia autorizan si dejan participar o no a los jóvenes en esta actividad.

“La experiencia es un cambio formador, motivador y un cambio de la perspectiva de la vida, y agradezco que mi hijo haya asistido. Si tuviera la oportunidad volvería dejar ir a mi hijo a vivir en carne propia esta experiencia de vida”, comentó Luz Helena Salguero, madre de familia.