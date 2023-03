¡Escándalo en el centro de Ibagué! Gracias a patadas, policía pillo prostíbulo ilegal y lo sellaron

Contenido Exclusivo

Agarraron a patadas la entrada de un bar en Ibagué, con el escándalo la policía pillo prostíbulo ilegal y lo sellaron.

Luego de que ayer en horas de la mañana dos hombres cogieran a patadas la puerta de ingreso a los locales del segundo piso del edificio centro comercial Metrópolis, de la carrera Segunda, N° 8 - 83 del centro de Ibagué, la Policía llegó junto con la Secretaría de Gobierno y se encontraron con un local en el segundo piso, el cual funcionaría como un amanecedero clandestino.

El establecimiento conocido como Disco Bar de La 12, que funciona al fondo del segundo piso de la edificación, fue cerrado durante 10 días por incumplir diferentes normas.

En Ibagué, agarraron a patadas la entrada a un bar que luego, fue cerrado por la Policía al descubrir un presunto prostíbulo/amanecedero clandestino.



Sucedió en la carrera Segunda con calle Octava del centro. pic.twitter.com/vvE5h2WbhN — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) March 8, 2023

Al revisar la documentación, la Policía y los funcionarios de las secretarías de Gobierno y Salud municipal encontraron que no contaba con el registro de Cámara de Comercio, no tiene el concepto sanitario, no hay un certificado de fumigación, ni plan de saneamiento.

Asimismo, tiene mala disposición de residuos, en el lugar hay mala higiene con muebles con residuos corporales, tenía vencido el derecho al uso de la Asociación De Músicos del Tolima Grande (Asomusicol), y por los hallazgos, una alta sospecha de posible prostitución.

“El establecimiento no tiene certificado de Cámara de Comercio, tampoco concepto sanitario; el Asomusicol estaba vencido, no tenía certificación de fumigación al igual que el plan de saneamiento. Había mala disposición de residuos, mala higiene, dos extintores vencidos y una alta sospecha de prostitución”, explicó Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.

Las denuncias

Este medio dialogó con los vecinos del sector, quienes desde poco antes de la pandemia del Covid-19, habían puesto en conocimiento que en el lugar salían personas después de las 8 de la mañana, los vecinos de la parte posterior sufrían por el ruido del volumen de la música durante la madrugada y hasta la mañana del día siguiente.

