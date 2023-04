¡Extraña muerte de Fernando en Ibagué! Policías lo llevaron herido y nadie sabe qué le pasó

Ni la policía ni los médicos saben a ciencia cierta qué le pasó al joven de 28 años, que llegó casi muerto al hospital y perdió medio pulmón.

La tristeza y la incertidumbre de saber en qué circunstancias perdió la vida Briam Fernando Triana Medina, son los sentimientos que hoy envuelven a una familia en la capital tolimense. Sus seres queridos esperan que la investigación continúe, para establecer quién o quiénes son los responsables de este hecho.

Durante siete días, Briam Fernando Triana Medina luchó por continuar en este mundo terrenal. A la par, su familia buscaba respuestas al interrogante de qué le pasó al muchacho. La única información que obtuvieron los seres queridos es que una patrulla de la Policía Nacional lo custodió mientras era trasladado al Hospital San Francisco. El joven murió ante la gravedad de las lesiones con las que fue encontrado en plena vía pública de Ibagué.

Se llevó a la tumba parte de su historia

Briam Fernando Triana Medina murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Federico Lleras Acosta. Tuvo un paro cardiorespiratorio y por más de que los médicos durante media hora hicieron maniobras de reanimación con la esperanza de que sobreviviera, lastimosamente su corazón dejó de latir.

El ciudadano de 28 años falleció y no pudo contarle a sus parientes qué sucedió antes de que las autoridades lo encontraran en graves condiciones.

“Tristemente no hemos podido saber qué sucedió, dónde lo recogió la Policía, quién fue el taxista que lo llevó. El hospital no nos ha dejado ver las cámaras, entregamos una carta de petición pero no nos han contestado ni hemos tenido ayuda de nadie para saber qué pasó. Es muy duro para nosotros”, dijo su hermana Tatiana Triana.

Briam Fernando Triana Medina fue intervenido en dos oportunidades en el pulmón derecho, permaneció con ventilación mecánica e intubado: “Se le explotó y le quitaron el 75 por ciento del pulmón. Queremos que se haga justicia, hoy fue mi hermano, mañana podría ser cualquier persona, queremos que la gente que sepa algo o vio algo nos diga”, reiteró Triana.

Cabe recordar que la hipótesis que tiene la familia sobre el hecho está relacionada con un accidente de tránsito. Al parecer, un carro lo atropelló.

¿Cómo se enteraron?

“El lunes 10 de abril al mediodía una auxiliar de enfermería llamó a mi mamá y le dijo que mi hermano estaba grave de salud y que lo trasladarían al Hospital Federico Lleras Acosta. Hubo negligencia, un mal procedimiento, nadie da razón de qué le sucedió a Braiam”, refirió la hermana.

Presuntamente, Triana Medina fue encontrado herido en una vía pública por un cuadrante motorizado de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los uniformados habrían detenido un taxi para que trasladara al herido hasta el centro médico. Los patrulleros custodiaron el vehículo de servicio público y allí fue entregado a los médicos.

Según Tatiana Triana, su pariente fue ingresado como un habitante en condición de calle, sin embargo, aclaró que él vivía en el barrio Matallana y aunque es consumidor de alucinógenos, tenía un hogar.

El muchacho llamó a su progenitora y le contó que iba hacia la plaza de mercado la 28.

DATOS

La familia agradeció al Hospital Federico Lleras Acosta por la atención que le prestaron al joven durante su permanencia en el centro médico. “Fue una atención excelente, estuvieron pendientes de él, le prestaron mucho cuidado. Solo tenemos palabras de agradecimiento a todo el personal”, puntualizó Tatiana Triana Medina.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver de Briam Fernando Triana Medina y lo trasladaron al Instituto Forense de Medicina Legal, donde ayer la familia realizó los trámites para darle cristiana sepultura.

MÁS NOTICIAS

Acaban de hallar el cadáver de un hombre en pleno centro de Ibagué: cerca a concurrido parque

¡Millonario robo en la 28 con Sexta! Dejaron sus carros parqueados en la calle y los desocuparon

Justicia le cayó con toda al abuelastro que abusó a su nieta en Ibagué, ¡tenía solo 6 añitos!