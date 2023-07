Diego y Jesús, los ibaguereños asesinados a bala en Brasil: un viaje que terminó en muerte

Los dos hermanos, prestamistas, se fueron de Ibagué a Brasil pero allí los asesinaron.

Desde tierras lejanas llegó una mala noticia para la familia de dos reconocidos prestamistas del barrio Protecho Salado. Los hermanos fueron asesinados en Brasil.

Con el dolor en el alma, la familia Ocampo Cruz adelanta los trámites para poder repatriar los restos mortales de Diego Ferney y Jesús, que permanecen en una morgue de Brasil para así darle el último adiós a los hermanos.

El pasado viernes, la mala nueva llegó al barrio Protecho Salado, Diego Ferney y Jesús o 'Chuchito' como le decían sus seres queridos de cariño, estaban muertos. En la comunidad no salen del asombro, pues de manera constante los veían alegres departiendo con amigos y allegados. La mayoría de residentes en la zona los conocían como los prestamistas, pues prestaban dinero y no se metían con nadie, no daban de qué hablar y tampoco tenían problemas de ningún tipo en el barrio. Lea también: Este es el estado de salud de los heridos durante la Válida de motovelocidad en Ibagué

Así fue la balacera

Según medios de Brasil, el pasado viernes murieron cinco personas en un intercambio de disparos. Aunque no identificaron a las víctimas, se conoció que dos de los occisos eran los hermanos Diego Ferney y Jesús.

Al parecer, ese día las autoridades brasileras recibieron información de un cargamento de cocaína, situación que generó la acción policial.

"En un operativo conjunto de la Dirección Antidrogas de la Policía Federal (DRE-AM) y la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía Militar del Estado de Amazonas (COE-PMAM), cinco personas resultaron muertas en un intercambio de disparos con el equipo del COE. En la mañana de este viernes (30), tras recibir información sobre un cargamento de cocaína que estaría en el perímetro del municipio de Rio Preto da Eva, más precisamente en el Km. 152 de la AM-010, el equipo del COE se dirigió a la ubicación de la comunidad Monte Sinaí y localizó una embarcación con blindaje y un motor de 250hp", informó el portal Rio Petra da Eva. Lea también: Identifican al motociclista fallecido en Válida de motovelocidad de Ibagué: detalles

Seguido publicó que los soldados se enfrentaron con los presuntos narcotraficantes que supuestamente accionaron fusiles. Los hombres resultaron heridos pero fallecieron en el centro asistencial.

Según el medio, durante la noche anterior de la operación, hubo movimiento en la zona relacionado con el tráfico de la droga.

Mientras esto informaron algunos medios de comunicación de Brasil, parientes de las víctimas pidieron respeto por el dolor que sienten ante la pérdida de Diego y Jesús.

