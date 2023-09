Joven ibaguereña gravemente herida en misterioso accidente: familiares exigen respuestas

La joven de 23 años lucha por su vida.

Xiomara Andrea Navarro Cortez, una ibaguereña de 23 años de edad, que labora en una casa de apuestas y reside en el barrio Ricaurte parte alta, permanece hospitalizada en un centro asistencial de la ciudad tras sufrir un trauma craneoencefálico severo y varias fracturas, esto luego de ser arrollada por un ‘carro fantasma’ en la vía entre Armero Guayabal y Mariquita la noche del viernes.

Los familiares piden a las autoridades investigar las circunstancias del accidente y quiénes eran los acompañantes de la joven, esto debido a que no entienden por qué ese día en la mañana se la llevaron a bordo de un vehículo particular y terminaron tomando bebidas alcohólicas en una carretera del norte del Tolima, esto sumado a que no avisaron del accidente a tiempo y habrían suministrado información incorrecta y un nombre falso en la clínica donde atendieron a la víctima en un inicio.

Lea acá: Mataron a Julián por una deuda de 50 mil pesos: reclamo se convirtió en una violenta riña

Entre la vida y la muerte

La mañana del viernes 15 de septiembre, Xiomara Andrea Navarro Cortez se encontró con una amiga en el barrio y esta la invitó a reunirse con dos de sus amigos que llegaron a dicho lugar a bordo de un vehículo azul marca Renault sin placa en la parte trasera. En diálogo con Q’HUBO, la familia relató que ese día la joven no fue a trabajar y tampoco llegó a dormir a la casa debido a que se subió al vehículo de los acompañantes de la amiga y partieron con rumbo desconocido.

A raíz de esto, empezaron a buscar a Xiomara, sin embargo, la mañana del sábado recibieron una razón de parte de la amiga que la acompañaba, según la cual, la muchacha había sido atropellada por un vehículo ‘Fantasma’ en La Arboleda del Campestre de Ibagué, información que resultó ser imprecisa, puesto que la buscaron en varias clínicas de la ciudad pero no la encontraron, entonces acudieron a la Policía, donde les avisaron que la joven estaba en la clínica Traumanorte de Mariquita, a donde llegó después de ser arrollada por un vehículo ‘Fantasma’ cuando caminaba sobre la carretera en cercanías a la entrada a Falan, muy cerca del corregimiento San Felipe de Armero Guayabal.

Puede leer: Don Francisco murió en un accidente cuando le faltaba media cuadra para llegar a su casa

Algunos familiares viajaron el pasado fin de semana hasta el lugar donde Xiomara había estado reunida con la amiga y dos hombres más y allí les mostraron los videos de las cámaras de vigilancia donde se observa que la mujer estuvo en dicho sitio la tarde del viernes. Allá también les informaron que ese día, al caer la noche, Xiomara les dijo a sus acompañantes que se iba y se fue caminando sola por la carretera. Minutos después, un habitante de la zona les informó que había sido arrollada por un carro.

La mujer fue remitida el fin de semana desde Mariquita al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde permanece en Cuidados Intensivos debido a que sufrió varias fracturas y un trauma craneoencefálico severo. Mientras tanto su familia pide a las autoridades investigar lo ocurrido.

MÁS NOTICIAS

Conductor de la 'ola amarilla' fue golpeado por pasajero: no le gustó el precio de la carrera y lo atacó

Sujeto amenaza con disparos al aire al equipo de campaña de candidato a la Alcaldía de Ibagué

¡Emergencia en el Tolima! Campero se volcó y casi cae en un abismo: hay cuatro heridos graves