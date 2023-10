Conductor causó fuerte accidente en la Ambalá: al parecer, estaba borracho y huyó

Un fuerte choque se registró al rededor de las 11 de la mañana, en la Aveninda Ambalá

El impacto tuvo lugar en la calle 55 con Ambalá carril subiendo. Algunos transeúntes que pasaban por este punto de la geografía local en ese momento, grabaron el estado en el que quedó el vehículo que al parecer, provocó la colisión.

Se trata de un automóvil particular Chévrolet Aveo color rojo, el cual terminó con la parte delantera completamente destruida tras estrellarse contra una turbo. Afortudamente por el momento no se ha reportado personas lesionadas a causa de este accidente, incluso se desconoce el paradero del chofer del carro, quien presuntamente se movilizaba bajo los efectos del alcohol (información que no ha sido confirmada por las autoridades) y huyó dejando los pedazos de su vehículo y la movilidad completamente afectada.

Noticia en desarrollo...