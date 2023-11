Un reconocido y querido adulto mayor del norte del Tolima fue asesinado en la noche del domingo.



¿Quiénes y por qué asesinaron a un abuelo en San Sebastián de Mariquita? Esa es la pregunta que los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía del Tolima tratan de responder con la recolección de material probatorio, testimonios y evidencias. El señor, era un reconocido comerciante de la población norteña.

El asesinato dejó consternada a los habitantes de la Capital Frutera de Colombia debido a que era constante verlo en el pueblo vendiendo purificadores de agua.



De acuerdo con medios locales, el asesinato que engrosa la cifra de hechos de sangre en Mariquita ocurrió frente a la Casa de los Pintores, sobre la carrera Segunda con calles Tercera y Cuarta, donde permanecía Jorge Octavio Martínez Marín. Hasta este punto arribaron dos hombres en motocicleta, uno de ellos, que sería el parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabra la accionó en contra de Martínez Marín.

Mientras el cuerpo de don Octavio caía en el piso, sus asesinos aceleraron la motocicleta y escaparon para evitar que la Policía Nacional los capturara.

La víctima no pudo salvarse, pues los sicarios le dispararon tres veces, balas que ingresaron en diferentes partes de su cuerpo y que terminaron causando lesiones fatales. La comunidad alertó el lamentable hecho a las autoridades que se desplazaron hasta el sitio y acordonaron la escena del crimen para hacer el levantamiento del cadáver y realizar las pesquisas pertinentes que les permita identificar a los asesinos de don Jorge Octavio Martínez Marín.



Por el momento, la Policía del Tolima no se ha pronunciado sobre el homicidio de la persona de la tercera edad.

No obstante, los mariquiteños no dudaron en expresar sus mensajes de condolencia y recordaron al hombre como una persona servicial: "Dios te tenga en su santa gloria al señor Jorge Octavio Martínez, era una excelente persona, servicial, humilde, yo que fui su vecina, se sacaba el pan de la boca por darle a quien lo necesita, te deseo un lindo viaje. Ojalá se haga justicia por un crimen inocente", publicó en redes sociales una conocida.



Lo propio lo hizo una pariente de don Octavio:"Querido viejo no entiendo la vida como es, no pensaba que anoche era la última vez que nos hablaríamos, dejas una gran tristeza, fuiste un incondicional con las personas que te necesitábamos, feliz viaje mi viejo".

DATO

69 años de edad, tenía Jorge Octavio Martínez Marín.

TOME NOTA

Durante estos 10 meses del 2023, en San Sebastián de Mariquita han asesinado a 21 personas. El último hecho ocurrió el primero de septiembre.