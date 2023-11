Una mujer trans oriunda del Guamo y residente en Bogotá, fue hallada sin vida en las últimas horas en esa ciudad. Las autoridades ya están investigando las circunstancias en las que falleció.

Investigan su muerte

En la vereda Chontaduro del Guamo, una familia le pide a las autoridades de la capital de la República que esclarezca la manera en la que falleció Cristal Rodríguez. Esta mujer trans estaba viviendo hace tiempo en Bogotá y en las últimas horas fue encontrada sin vida.

Leer: Los mataron a tiros en zona rural: hombre sería oriundo de Chaparral

Este medio de comunicación se puso en contacto con uno de los allegados de Cristal en el Guamo, quien manifestó que al igual que sus familiares, están a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades y del dictamen del Instituto de Medicina Legal para determinar cuál fue la causa de su deceso.

Le puede interesar: Un hombre que quiso impedir una pelea fue asesinado en una vereda del sur del Tolima

“Era una de mis amigas, como todos estamos anonadados con la noticia y esperando resultados de los encargados del caso que son los que están en la tarea de investigar”, dio a conocer este habitante del Guamo y cercano a la fallecida.

Además: Una mujer fue violada y golpeada en un municipio del norte del Tolima

Sobre Cristal se conoció que estaba trabajando en Bogotá y su nombre de pila era Jhonatan Rodríguez. “Triste noticia; Dios te conceda el perdon de tus pecados y te lleve a gozar de su Reino a los cielos donde no hay discriminación, donde no hay dolor, donde no hay crueldad ninguna. Buen viaje querida mujer, vuela muy alto sin parar, hasta llegar al paraíso”, expresó una de sus amigas.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.