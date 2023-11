Asesinaron a Yeisber en el Tolima: se fue de Ibagué y encontró la muerte en otro municipio

Un hecho de sangre se registró este pasado fin de semana en Anzoátegui.

Unidades de la Sijín de la Policía del Tolima adelantan la investigación del asesinato de un ciudadano en hechos ocurridos durante el pasado puente festivo.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante del Departamento de Policía Tolima, dio a conocer el reporte que fue recibido que da cuenta que al parecer, todo sucedió en medio de un acto de intolerancia, "Siendo aproximadamente las 1:35 de la mañana, se avisa del ingreso al hospital de un ciudadano que llega sin signos vitales, el cual presentaba una herida de proyectil, posiblemente arma de fuego, en su cabeza. Como aspecto de especial atención, se sabe que hubo una riña en la vereda Lisboa, específicamente en un centro de diversión, donde se presenta el altercado y a la víctima le propinan un tiro con arma de fuego. Inmediatamente es trasladada al hospital del municipio de Anzoátegui", dijo el alto oficial.

Puede leer: Esta es la identidad del hombre que apareció flotando en una laguna de Ibagué

Momentos posteriores, se logró la identificación del hombre, quien en vida correspondía al nombre de Yeisber Orostegui Vargas. Se estableció que era natural del corregimiento San Juan de la China, ubicado en Ibagué y que desde hace algunos días había llegado a este municipio del norte del Tolima.

Ojeda también informó que las investigaciones para establecer lo ocurrido y ubicar al asesino ya están en curso: "Se levantan labores de vecindario, revisión de cámaras de seguridad en el sitio y demás actividades pertinentes para esclarecer este crimen. Seguiremos trabajando en pro de la seguridad de todos los tolimenses", dijo.

Además: Aún no pierden la esperanza de encontrar a Juan Felipe

Finalmente reconoció que, "Este segundo puente festivo del mes la población del Tolima se ha comportado de manera ejemplar. No se han registrado graves alteraciones del orden público, solo, pues lamentablemente este hecho. No obstante, que no se debe presentar y la Policía Nacional seguirá pendiente de todas y cada una de las acciones que se presenten en materia de orden público para localizar y judicializar a los responsables de todos los hechos criminales".