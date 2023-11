Como es habitual en ese tipo de lugares, le dieron a Luis Anibal Correa, señalado de abusar de una menor de 10 años en Ibagué, lo que los mismos privados de la libertad llaman 'la bienvenida'.

En el centro penitenciario en el que se encuentra recluído bajo la medida de aseguramiento intramuros, Anibal Correa fue blanco de las agresiones por parte de otros presos, quienes no dudaron en acercarse para 'saludarlo'.

Según imágenes difundidas por un medio de comunicación local, no lo dejaron ni llegar cuando comenzaron a atacarlo de diferentes maneras. Algunos le raparon la cabeza, otros lo empujaron e insultaron como expresión de rechazo e incluso versiones apuntan, a que tuvo que usar ropa de mujer por exigencia de sus compañeros.

Cabe recordar, que el sujeto es señalado de haber violado a un niña de 10 años en el barrio INEM de Ibagué, aprovechando la inocencia de la menor para convencerla de entrar a su habitación y allí accederla a la fuerza. En contexto: Presunto abusador de una niña en Ibagué fue capturado en Bucaramanga

Es pertinente resaltar que en las cárceles es común que las personas que ingresan por abuso sexual con menores, sean aprehendidas con 'la dosis de la misma medicina' y es allí donde algunos reclusos deciden someter al acusado al mismo vejámen que su víctima.

Por su parte la comunidad ibaguereña ha manifestado a través de redes sociales sus opiniones al respecto, en las que dejan en evidencia su conformidad con la actitud de los demás reclusos. "Eso no es nada, ya saben qué les hacen a los violadores", "Eso no es suficiente. Dios me perdone pero merecen la muerte los niños no se tocan", "Ojalá le hagan lo mismo. Ahora si chilla", son algunos de los comentarios que se leen en Facebook.

El secretario de gobierno, Milton Restrepo le deseó que "se pudriera en la cárcel" en medio de una rueda de prensa realizada con el propósito de exponer su identidad a la ciudadanía previamente a su traslado tras las rejas. "Qué se pudra" Milton Restrepo se despachó contra el joven acusado de abusar de una niña en Ibagué