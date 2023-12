La familia de un joven tolimense que fue asesinado el pasado sábado en Europa, busca ayuda para poder traer el cuerpo y darle sepultura en su tierra.



Buscan traer a Julio César de regreso a casa

La familia de un joven tolimense identificado como Julio César Hernández Mateus, lleva casi ocho días tocando puertas para conseguir alrededor de $40 millones de pesos que requieren para traer su cuerpo de vuelta al país, esto después de que fuera asesinado con arma blanca en la ciudad de Tychy (Polonia) en medio de una gresca registrada dentro de una vivienda la madrugada del pasado sábado 26 de noviembre.

Se pudo conocer que el día del crimen, Julio César fue atacado con un cuchillo por la espalda y a pesar de que algunos paramédicos intentaron reanimarlo, falleció. Sobre este hecho se pronunció Paulina Kęsek, jefe de prensa de la Policía de Tychy, quien aseguró que los ciudadanos colombianos que participaron en dicha pelea, cuyas edades oscilan entre los 21 y 34 años, fueron capturados.

También se pudo establecer que en la misma gresca un joven de 21 años de edad que estaba en la vivienda también resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital, donde determinaron que las lesiones no revestían mayor gravedad.

La familia de Julio César Hernández Mateus es oriunda de la vereda Rincón Santo Bocas de Lemayá del Guamo y debido a que son de escasos recursos económicos, tuvieron que recurrir a la solidaridad de amigos, vecinos y conocidos para recolectar el dinero que cuesta repatriar el cuerpo.

“Sé que no es bueno involucrar a personas que no tienen nada que ver con situaciones ajenas, pero creo en los buenos corazones que aún existen y ahora me tocó a mí y a mi familia repatriar el cuerpo de mi hermano, el cual salió hacia Polonia a buscar un sueño y un futuro que no lo dejaron cumplir”, expresó Angelica Hernández, hermana de Julio César.

Si usted desea ayudar a esta familia a financiar los costos de repatriar el cuerpo de su ser querido, puede hacer los aportes a la cuenta de Ahorros Bancolombia 40760503578 o a la cuenta Nequi o Daviplata con el número 3108369827.