¡Necesita ayuda YA! Querido profesor pensionado está muy grave: EPS no responde de manera óptima

Por una difícil situación atraviesa el señor Héctor Rojas y su familia, a raíz de la presunta ineficiencia de su EPS.

Rojas, un querido docente pensionado de 72 años, quien dedicó la mayor parte de su vida a la educación en la ciudad de Ibagué, vive ahora un completo martirio debido a la inoperancia del sistema de salud.

Según denunciaron sus hijas a varios medios de comunicación locales, don Héctor padece de cirrosis hepática tipo B, y obtener el tratamiento para esta delicada enfermedad se ha quedado solo en deseos. Las versiones de sus familiares dan cuenta de que, desde febrero del presente año, tuvo que ser atendido por un hepatólogo particular, ya que la EPS Tolihuila, subcontratada con Emcosalud, no les proporcionó el manejo necesario para esta situación tan crítica, en la que el trasplante de hígado es más que indispensable.

Varios exámenes realizados en la Clínica Imbanaco en Cali, costeados tras insistir con Tolihuila (que por cierto están a punto de caducar), determinaron que el paciente es óptimo para el trasplante de dicho órgano, el cual, como se señaló líneas arriba, no se ha realizado. La emergencia se hace aún mayor al entender que el paciente debe someterse constantemente a un procedimiento llamado paracentesis, que consiste en extraer líquido ascítico del estómago debido al mal funcionamiento del hígado.

Al ver que la enfermedad avanzaba y la EPS no respondía a sus angustiosas peticiones, sus parientes decidieron emprender diversas acciones legales, como tutelas, para presionar. Sin embargo, hasta el sol de hoy no han conseguido que se cumpla el desacato. Incluso con indignación, mencionaron que los representantes legales tanto de Tolihuila como de Emcosalud no han dado respuestas pertinentes a sus quejas y han preferido ignorar los correos electrónicos que les han sido enviados. "Nos rebotan los correos como spam cuando enviamos los exámenes", dijo una de las denunciantes refiriéndose a los estudios de pretrasplante que salieron positivos.

Sus hijas han estado buscando ayuda en entidades como la Alcaldía, la Gobernación, la Supersalud y la Personería Municipal, pero lamentablemente no han conseguido ser escuchadas.

Al no encontrar otra manera, las mujeres decidieron recurrir a los medios para visibilizar el caso de su padre y alzar la voz. Con autorización de las mismas, se publica la foto de la condición actual del señor Héctor.