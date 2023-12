En Ibagué una enfermera fue robada por un vecino, lo denunció y la amenazaron de muerte

Una enfermera que reside en un barrio de la comuna Doce de Ibagué, asegura que un delincuente la amenazó de muerte luego de denunciarlo ante las autoridades.



La amenazaron por denunciar

Una mujer que trabaja como enfermera y reside junto a su familia en el barrio Ricaurte de la comuna Doce de Ibagué, asegura que hace algunas semanas fue víctima de un hurto en su vivienda, ubicada sobre la carrera Novena A con calle 13. Uno de sus vecinos ingresó a la casa y le hurtó varios elementos indispensables para su labor.

Leer: Condenaron al máximo cabecilla de las disidencias de las Farc en el Tolima

A raíz de esto, la mujer denunció ante las autoridades al presunto ladrón, esto debido a que logró identificarlo y para su sorpresa, se enteró de que se trataba de su propio vecino; sin embargo, dicha acción le costó que la amenazaran de muerte.

Según ella: “me dicen que me van a dejar con bolsa , que me van a apuñalar. Tengo miedo. A veces salgo a las 8:00 p.m. del turno y llegó a mi casa casi a las 9:00 p.m. o 10:00 p.m. y me da miedo, temo por mi seguridad. Aunque la Fiscalía me dio orden de protección, sigo con el mismo temor”, dijo.

Le puede interesar: Buscan a este ladrón que robó en unas oficinas de Ibagué, al parecer venía de Bogotá

Las intimidaciones de las que ha sido objeto la mujer, han quedado registradas en las cámaras de vigilancia de la cuadra. Se evidencia cuando varios habitantes de la casa donde reside el presunto asaltante, llegan hasta la puerta de la víctima con machete en mano y la amenazan.

Otros habitantes del sector, en diálogo con El Nuevo Día, aseguraron que la casa de estas personas, que serían conocidas en la zona como ‘Los Cholos’, se ha convertido en un sitio muy frecuentado por consumidores de estupefacientes a plena luz del día, por lo que sospechan que allí podría estar funcionando un expendio.

Además: ‘Masajearon’ a dos ladrones que estaban robando una mula entre Ibagué y Armenia

También dieron a conocer que es frecuente que en dicha calle acumulen toda clase de basura y objetos inservibles como muebles donde pernoctan los visitantes de dicha casa. En varias ocasiones, los mismos vecinos han tenido que hacer la recolección de todos los desechos debido al mal aspecto que le da a la cuadra.