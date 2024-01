¡Atención! Joven de 17 años fue asesinada en un presunto intento de robo en el Tolima

Una joven de 17 años de edad, fue la víctima mortal de un ataque con arma de fuego, registrado en medio de un presunto hurto en el norte del Tolima.



El crimen

La madrugada de este domingo 7 de enero, una joven de 17 años de edad que estaba recaudando las entradas para una fiesta privada que se celebraba en una finca de la vereda Pantano Grande de Mariquita, fue víctima de varios delincuentes que, al parecer, intentaron robarle el dinero que había recogido y le dispararon.

Leer: Luto en la comuna 13 por muerte de ‘Tribilín’, querido hincha del Deportes Tolima

Versiones extraoficiales aseguran que el encargado de la fiesta ya había recogido la plata, sin embargo, la menor habría intentado resistirse al hurto de sus pertenencias y en ese momento, uno de los ladrones le disparó en la parte derecha de la espalda, por lo que fue llevada de urgencia al hospital San José de Mariquita, donde falleció.

Los asaltantes alcanzaron a llevarse un teléfono de alta gama y 30 mil pesos que cargaba la joven. Asimismo, un hombre de 34 años de edad, que estaba trabajando en la seguridad del evento, sufrió lesiones de gravedad en la espalda, ocasionadas con arma blanca y debido a eso, fue remitido a un centro médico de mayor nivel.

Le puede interesar: En vídeo: con cuchillo en mano, 'limpiavidrios' ataca a conductor en la Calle 60

Este hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 a.m. de este domingo. Hasta el momento no se conoce la identidad de la joven y el Departamento de Policía Tolima no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.