Cayó segundo implicado en atentado a un exalcalde del Tolima, ocurrido en 2023 en Ibagué

La Fiscalía informó que fue enviado a la cárcel el segundo implicado en la tentativa de homicidio contra el alcalde de Piedras y su escolta en junio de 2023 en Ibagué.



Se trata del padre de Jhon Erick Sánchez Morales, detenido en un hospital de El Espinal, Tolima días después de ocurridos los hechos.

Capturado por atentar contra exalcalde de Piedras

José Álvaro Sánchez Bernal, de 54 años de edad, fue enviado a prisión de manera preventiva por su presunta participación en los delitos de homicidio agravado tentado en concurso homogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado en calidad de coautor, de los que fue víctima el exalcalde de Piedras, Julio César Góngora Sánchez y su escolta en julio de 2023.

La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, lo señala de haber participado junto con otras personas en estos hechos que tuvieron ocurrencia el 17 de junio del año pasado en un restaurante del barrio Villa Cindy, sector El Salado de Ibagué.

Reposa en los expedientes del caso, que ese día varios hombres ingresaron de manera violenta al sitio donde se encontraban las víctimas y abrieron fuego en su contra, reaccionando entonces el guardaespaldas del mandatario, quien logró herir con su arma de dotación a uno de los victimarios, mientras que otras dos personas huyeron del lugar.

Jhon Erick Sánchez Morales, hijo de José Álvaro, tiene anotaciones judiciales por hurto, homicidio y secuestro. Fue capturado en junio de 2023.

Precisamente a Sánchez Bernal se le señala de haber conducido la camioneta en la que fue llevado el herido Jhon Erick Sánchez Morales, su hijo, al corregimiento de Chicoral de El Espinal. Posteriormente, ingresó a un centro asistencial de este municipio, donde fue detenido el 21 de junio por parte de la Policía Nacional.

Tiene el ente acusador, material probatorio con el que se puede inferir que los partícipes de estos hechos tenían una clara división de tareas y acuerdo de voluntades para la ejecución del crimen al servicio de un grupo de delincuencia común y se presume la participación de por lo menos siete personas más.

Sánchez Bernal fue detenido el pasado 11 de enero por personal de policía judicial Sijin de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el barrio Altos de Molino de Bogotá, en cumplimiento a la orden judicial que pesaba en su contra.

José Álvaro Sánchez Bernal, no aceptó los cargos enrostrados por la delegada fiscal.

No fue un intento de hurto

Recién ocurrido el intento de asesinato contra el exalcalde de Piedras, el exsecretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, insistía en que el hecho había sido un intento de hurto mediante la modalidad de fleteo y no un atentado.

El exalcalde de Piedras, Julio César Góngora Sánchez, siempre insistió en que era un atentado y no un intento de hurto.

Según declaraciones de Restrepo en su momento: “El Alcalde (Julio César Góngora), acudió a dos entidades bancarias de la ciudad y retiró dos gruesas sumas de dinero y no solicitó acompañamiento de la Policía. Aquí no hubo ningún intentó de atentado ni extorsión. Así como fue el señor Alcalde, pudo haber sido Pedro, Rafael, Miguel o María. Por eso es importante solicitar acompañamiento de la Policía”, aseguró.

Esa versión fue desmentida por Julio César Góngora, quien rechazó las declaraciones de Milton Restrepo. Según el exalcalde de Piedras, él no retiró dinero de ninguna entidad bancaria: “Yo fui al banco a pagar una tarjeta de crédito. No retiré ningún dinero y no me robaron un peso”, dijo esa vez.

Durante el atentado, Góngora sufrió una herida en el glúteo que le dejó el roce de una bala, mientras que su escolta también resultó lesionado, pero fue dado de alta días después.