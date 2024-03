La comunidad educativa de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ibagué se encuentra de luto tras la trágica pérdida de uno de sus estudiantes, un joven de apenas 13 años, víctima de dengue

La Secretaría de Salud de Ibagué, en cabeza de la funcionaria Liliana Ospina, dio a conocer que el alumno fue diagnosticado con dengue con signos de alarma y fue remitido a una institución de salud de mayor complejidad, donde lamentablemente lo venció la enfermedad, "Él ingresa primero, hace una semana, a otra clínica de la ciudad de Ibagué. Se clasifica con un dengue con signos de alarma, es remitido a otra IPS de mayor complejidad y, lamentablemente, el día de ayer fallece", explicó Ospina.

Seguidamente expresó su tristeza por la situación y anunció que se está brindando apoyo tanto a la familia del estudiante como a la institución educativa. Además, hizo un llamado urgente a los rectores de las instituciones educativas para que cumplan con las medidas higiénico-sanitarias necesarias, con la advertencia de que las instituciones que no cumplan con estas condiciones podrían enfrentar el cierre. "Estas semanas hemos hecho un abordaje importante, yendo a esas instituciones, haciendo el seguimiento, verificando cuáles son los focos de reproducción del mosquito. Nosotros los estamos visitando y estamos dejando compromisos serios que ellos deben cumplir y también vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar y si alguna institución educativa no cumple en repetidas ocasiones con las condiciones higiénico-sanitarias y que no tengan focos de reproducción, pues no va a tener que ver en la tarea de cerrar esa institución educativa", continuó la funcionaria.

Hasta la fecha, las autoridades de salud han reportado un total de 3.020 casos de dengue en la región, siendo los menores de 11 años la población más afectada. Según lo indicado por la Secretaría de Salud las comunas 6, 7 y 8 continúan siendo las más afectadas.

Finalmente se envió un mensaje a los ibaguereños sobre la importancia del lavado frecuente en recipientes de agua. En palabras de Ospina, "los próximos días vamos a empezar con las fumigaciones a los casos graves de dengue".