Mortal accidente en el Tolima: hombre perdió la vida a bordo de una motocicleta

Un ciudadano venezolano murió la mañana de este sábado, tras accidentarse en una motocicleta a bordo de la cual transitaba por el norte del Departamento.

El siniestro

Las autoridades de tránsito atendieron un siniestro vial registrado aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este sábado 16 de marzo en el kilómetro tres más 750 metros de la vía Honda - La Dorada, a la altura de la glorieta occidental.

Leer: Experto ladrón de motos en Ibagué terminó siendo un menor de 17 años

En este hecho, resultaron involucrados José Demetrio Pérez Torres y Jesús Alberto Querales, quienes viajaban a bordo de una motocicleta marca AKT, de placa OVN 67F, la cual chocó contra un camión de placa GEU 138, conducido por Heriberto Orozco Castillo.

Se conoció que el conductor de la motocicleta y del camión resultaron ilesos, sin embargo, Jesús Alberto Querales, de nacionalidad venezolana, sufrió serias lesiones que ocasionaron su muerte en el lugar del accidente.

Le puede interesar: Cayeron ‘El Diablo’ y ‘Barbas’, ladrones que atracaban en el sector del Terminal y el Galarza

Hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades, no obstante, algunas versiones indican que las causas del accidente obedecen al no acatamiento de las normas y señales de tránsito.