Él era Trevor, el hombre que cayó desde un sexto piso en Acqua: se conocieron detalles

Se conocieron algunos detalles de quién fue en vida Redden Trevor Gerald, el hombre que cayó desde el sexto piso del Hotel Sonesta en Ibagué.

El pasado sábado 30 de marzo, alrededor de las 4:30 de la tarde, a las afueras del centro comercial Acqua, fue reportado un trágico suceso, al parecer, relacionado con un caso de suicidio.

Gran cantidad de personas que se encontraban para la fecha en el cine u realizando otras actividades en el centro comercial, quedaron atónitas al enterarse de la trágica noticia. En ese momento, no se conocía la identidad ni mayores detalles de la víctima, solo se sabía que era un hombre adulto de apariencia extranjera.

Transcurridos los minutos, las autoridades arribaron al lugar y, según la cédula de nacionalidad americana que fue hallada en su pantalón, se estableció que se trataba de Redden Trevor Gerald, originario de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, de aproximadamente 35 años de edad.

Algunos medios locales lograron establecer comunicación vía telefónica con una persona allegada a Trevor que reside en Puerto Rico. Annie García comentó haber conocido a Trevor hace algunos años, cuando él arribó a la isla a probar suerte y a la vez a vacacionar.

García contó que el hombre se convirtió en un amigo cercano a sus hijos, ya que eran vecinos y este compartía una gran amistad con ellos, "Como en la urbanización donde vivíamos casi nadie sabía inglés y mis hijos sí, se llevaban bastante bien", dijo.

Trevor, según la versión de la mujer, era un gran empresario y negociante que se dedicaba a invertir en la bolsa de valores, por lo que ella lo recuerda en la mayoría del tiempo sentado frente a su computadora revisando cifras y movimientos financieros. Al parecer, solía ayudar mediante donaciones a sectores más necesitados.

También, se supo que el hoy fallecido viajaba con mucha frecuencia a Colombia por largas temporadas en busca de negocios que hicieran crecer su patrimonio económico.

De su vida personal, se conoció que era soltero, no tenía hijos y sostenía una relación estrecha con sus padres, con quienes hablaba a través de videollamadas durante sus estadías lejos de casa. La entrevistada expresó su preocupación porque, según ella, los progenitores de Trevor no sabrían de lo sucedido, "Me preocupa que sus padres no conozcan el estado de su hijo, por eso es importante que consigan su celular o por la computadora".

Al preguntarle a Annie si conocía algún motivo que tendría su amigo para tomar una fatal decisión, contestó: "Yo no creo que él se haya suicidado, porque él era muy centrado, maduro y si hubiera querido hacerlo, también pudo haberlo hecho en Puerto Rico, era una posibilidad. Por eso pido que investiguen bien qué pasó. Yo no sé si se resbaló, o lo empujaron".

Finalmente, recordó que en una ocasión pasada en la que Trevor viajó a Colombia, fue víctima de atraco y reconoció que "era muy confiado, por su forma de ser humilde en cuanto al trato con la gente, y yo creo que al verlo extranjero, pensaban que podían lograr efectivo o algo y lo asaltaron".

Nota: Annie extendió un llamado a las autoridades locales a investigar a profundidad lo sucedido con su amigo, ya que para ella, es bantante extraña la situación.